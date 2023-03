Ema Klinec v Vikersundu kot prva preskočila 200 m

Ema Klinec je na letalnici v Vikersundu kot prva smučarska skakalka doslej z 203 metri preskočila mejo 200 m. V zgodovino se je vpisala v drugi seriji treninga, prvega v ženskih skokih na letalnicah. Avstrijka Daniela Iraschko je pred 19 leti na Kulmu sicer poletela 200 metrov, a ne na uradnem tekmovanju. To je namreč prva tekma v poletih za ženske. Rekord Slovenke ni dolgo veljal. Na tretjem treningu je Norvežanka Maren Lundby poletela do 212,5 metra, nato pa Kanadčanka Alexandria Loutitt kar 222 metrov, a s precej višjega naleta. Pred tem pa je 200-metrsko znamko dosegla tudi Japonka Yuki Ito. Po rekordu aktualne svetovne prvakinje so znižali naletno mesto. Druga Slovenka Nika Križnar je najprej poletela do 154,5 metra, nato 158, v tretjem poskusu pa 170 metrov.

Spomnimo, prvi trening smučarskih skakalk na letalnici v norveškem Vikersundu je bil zaradi dodatnega snega in slabih vetrovnih napovedi odpovedan. V Vikersundu se 15 najboljših tekmovalk v seštevku norveške turneje prvič v zgodovini na najvišji ravni meri na letalnici. V seštevku ženske turneje vodi prav Ema Klinec, ki ima 20,8 točke naskoka pred Nemko Katharino Althaus. Njena rojakinja Selina Freitag je na tretjem zaostala 38,8 točke. V igri za skupno zmago so še številne druge, tudi sedmouvrščena Nika Križnar, ki zaostaja 112,2 točke, saj prave primerjave zaradi sploh prvih nastopov v poletih med tekmovalkami ni. Kanadčanka z višjega naleta do 222 metrov

Kanadska smučarska skakalka Alexandria Loutitt je v tretji seriji treninga skočila 222 m in izboljšala rekord, ki ga je dosegla Ema Klinec z 203 m v drugi seriji. Klinčeva je nato z veliko nižjega naleta v tretjem skoku pristala pri 221 m, kar je druga najdaljša razdalja doslej v zgodovini.



Prek 200 m sta v tretji seriji poleteli še Norvežanka Maren Lundby (212,5 m) in Japonka Yuki Ito (200 m). Nika Križnar, druga Slovenka, je v tretji seriji skočila 170 m, prav tako kot Klinčeva s 14. zaleta, in dobila 103,2 točke za osmi izid.