Mlada Norvežanka za las speljala zmago Emi Klinec

Ema Klinecje na posamični tekmi za svetovni pokal na Ljubnem ob Savinji osvojila drugo mesto. Presenetljivo je z 1,4 točke prednosti slavila 19-letna Norvežanka Eirin Maria Kvandal(244,2 točke). Tretja je bila Avstrijka Marita Kramer (238,1). Klinčeva je bila vodilna po prvi seriji, potem ko je imela 2,4 točke prednosti pred Norvežanko Kvandalovo ter 7,6 točke prednosti pred Japonko Saro Takanaši.

Na oder za zmagovalke se je v drugi seriji sprva prebila Kramerjeva, prva s prve tekme svetovnega pokala v avstrijskem Ramsauu, obe najboljši po prvi seriji pa sta se udarili za zmago. Kvandalova je pristala pri 89 metrih, Klinčeva pa je bila 2,5 metra krajša in je na domači tekmi osvojila drugo mesto. Na prvo med posameznicami še čaka, je pa bila včeraj s slovensko reprezentanco prva na ekipni tekmi. Nika Križnar(216,4) je v finalu napadla s 17. mesta po ponesrečenem prvem skoku.

V drugo je imela od vseh skakalk največ vetra v hrbet, skočila 84 metrov in nato napredovala vse do desetega mesta. Urša Bogataj(215,9) je bila po prvi seriji sedma, v finalu pa je po 82,5 metra dolgem skoku izgubila nekaj mest in končala na 11. mestu. Četrta predstavnica, ki je z ekipo v soboto slavila zgodovinsko prvo slovensko zmago, Špela Rogelj(199,0) je v finalu pridobila štiri mesta in končala kot 24.