Ema Klinec z drugim mestom v kvalifikacijah ostaja vodilna na turneji

Norvežanka Anna Odine Stroem je druge kvalifikacije na Holmenkollnu dobila s 130.5 metri in 122,2 točkami pred našo Emo Klinec, ki je skočila 126 metrov in je zbrala 116,5 točk, tretja je bila Avstrijka Chiara Kreuzer s 125.5 metri in 114,1 točkami. Nika Prevc je s 116 metri in 94,9 točkami zasedla 16. mesto, Katra Komar je s 110.5 metri in 86,0 točkami končala na 29. mestu, razočarana Nika Križnar je s 112.5 metri in 85,9 točkami zasedla 30. mesto, Maja Vtič pa je s 102.5 metroma in 72,5 točkami končala na 36. mestu.