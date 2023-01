Ema Klinec zmagovalka kvalifikacij v Hinterzartnu

Kvalifikacije bi morale biti na sporedu že včeraj, a so zaradi tehničnih težav odpadle in so bile prestavljene na danes pred tekmo. Izjemna je bila Ema Klinec, ki je s 108 metri in 145,1 točkami ugnala vso konkurenco. Sledili sta dve Avstrijki, Chiara Kreuzer s 106.5 metri in 139,4 točkami ter Eva Pinkelnig s 103 metri in 135,1 točkami.

Nika Križnar je s 102.5 metri in 129,3 točkami končala na visokem šestem mestu, Maja Vtič je z 92 metri in 105,7 točkami končala na 22. mestu, Nejka Repinc Zupančič je z dva metra krajšim skokom zbrala 92,6 točk na 32. mestu, Katra Komar pa je s 77 metri in 76,6 točkami končala na 35. mestu.

Tekma se bo začela ob 16. uri.