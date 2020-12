Ema Volavšek 16. na zgodovinski prvi tekmi kombinatork v svetovnem pokalu

Volavškova, članica Ilirije, je bila s 87 metri in 107,7 točke 16. že po skokih, kjer si je najboljše izhodišče pred tekom pripravila Norvežanka Gyda Westvold Hansen. Ta je skočila 94,5 m, pol metra več od uradnega ženskega rekorda skakalnice. Verbičeva, članica kranjskega Triglava, je skočila 81 m in je s 23. mesta tek začela minuto in 49 sekund za Westvold Hansnovo, minuto in 12 sekund za Norvežanko pa se je na pet kilometrov podala Volavškova.

S tekmo je po dveh krogih teka najhitreje opravila AmeričankaTara Gerathy-Moats. Bila je šesta po skokih, a je v cilju za sekundo in pol ugnala Westvold Hansnovo. Tretja je bila Japonka Anju Nakamura, ki je obdržala tretje mesto po skakalnem delu in je na koncu za zmagovalko zaostala 13 sekund. Volavškova je v teku sicer dosegla 14. izid, a je bilo to dovolj le za to, da je obdržala skupno 16. mesto z dvema minutama in 24,5 sekunde zaostanka. Verbičeva je imela 28. čas teka, mesto višje pa je bila v skupnem seštevku (+ 4:08,8).

To je bila zaenkrat edina tekma sezone v koledarju svetovnega pokala kombinatork. Nastop v Lillehammerju na Norveške v začetku decembra je bil odpovedan, prav tako tretja tekma v začetku januarja v Estoniji. Mednarodna smučarska zveza še ni sporočila morebitnih nadomestnih prizorišč.