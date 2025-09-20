Ema Volavšek na finalu v Val di Fiemmeju potrdila rdečo majico

Zmagovalka zadnje tekme poletne velike nagrade 2025 je Finka Minja Korhonen, ki je na 5 km trasi nadoknadila zaostanek za Japonko Juno Kasai in jo na koncu premagala za 3,3 sekunde, izjemen finski dan je na tretjem mestu zaokrožila Heta Hirvonen, ki je ubranila pozicijo po skakalnem delu preizkušnje. Zmagovalka poletne velike nagrade in obeh tekem pred preizkušnjo v Val di Fiemmeju, Nemka Nathalie Armbruster, je bila tokrat četrta. Do šestega se je, znova z najhitrejšim časom med vsemi, s 14. po skoku na srednji olimpijski napravi prebila najboljša tekačica sezone, Ema Volavšek s končnim zaostankom dobre sekunde za prej omenjeno Nemko. Tia Malovrh je bila po skoku na 5. mestu, na tekaški prezikušnji pa je izgubila nekaj mest in je sezono zaključila z 12. mestom.

V skupnem seštevku je torej slavila Nemka Nathalie Armbruster pred Finko Minjo Korhonen in našo Emo Volavšek, slednja pa je osvojila rdečo majico za najboljšo tekačico v karavani poletne velike nagrade 2025. "Zadovoljna sem s skupnim tretjim mestom, predvsem s tekaškim delom, saj sem res na vseh tekmah dobro oddelala, povsod sem imela najboljši čas. Na skakalnem delu pa mi manjka še kar precej, tako da bomo do zime morali še veliko trenirati. Tudi danes skok ni bil pravi, te skakalnice se še nisem navadila. Tekaško pa sem bila zelo dobra," je za uradno spletno stran szs dejala Ema Volavšek.