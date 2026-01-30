Ema Volavšek po štirih letih spet na stopničkah

Ema Volavšek je v cilj petkilometrskega teka prišla kot sedma, nato pa z zelo dobrim skokom 100,5 metra vodila skoraj povsem do konca, ko jo je za vsega 1,3 točke prehitela mlada Američanka Alexa Brabec, tretja po teku, skočila pa je meter manj od Slovenke.

Tretja je bila najboljša kombinatorka sezone, Norvežanka Ida Marie Hagen s 7,6 točke zaostanka. Teja Pavec je zasedla 18. mesto, Silva Verbič je končala štiri mesta za njo.

"Današnja tekma se je iztekla odlično. Mogoče se je začela malo slabše v teku. Tudi smuči niso bile najboljše, a sem še vseeno dobro opravila. Potem pa mi je na tekmi končno uspel tak skok, kot jih kažem tudi na treningu. Končno sem nazaj na stopničkah. Nikoli pa si ne bi mislila, da bo to na tekmi s skupinskim startom, saj je to veliko bolj skakalna kot tekaška tekma," je bila po tekmi vesela Volavšek.