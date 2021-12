Ema Volavšek prvič v karieri na stopničkah

Nepremagljiva ostaja svetovna prvakinja Norvežanka Gyda Westvold Hansen, ki je v petem nastopu dosegla še peto zmago. Ema Volavšek je po skoku in petkilometrskem teku za njo zaostala 46,6 sekunde, Japonka Yuna Kasai na tretjem mestu pa 1:01,3 minute. "Gyda je nekako razred zase, čeprav sem bila danes na skakalnici že zelo blizu nje, tekaško pa tudi nisva zelo narazen, a še vseeno, je kar dobra. Všeč pa mi je, da sem bila močnejša od vseh ostalih. Vem, da konkurenca ni velika, a smo na visokem nivoju in se je vseeno potrebno zelo potruditi, če želiš biti dober," je dejala Volavškova.

Slovenski uspeh je z desetim mestom dopolnila Silva Verbič. "Skok je bil zelo lep, na nivoju, ki ga trenutno znam pokazati. Seveda so na skakalnici še precejšnje rezerve, upam, da bom to na naslednjih tekmah znala odpraviti. Tekaška forma se dviguje, rezerve pa so jasno ogromne. Upam, da že letos to odpravimo in potem v naslednjih sezonah, da bom pri vrhu tudi v teku," pa je povedala Verbičeva.