Emi Klinec peto mesto na maratonski tekmi v Rašnovu

Smučarske skakalke so v romunskem Rašnovu opravile zadnjo preizkušnjo pred svetovnim prvenstvom v Planici. Zaradi vremenskih težav so organizatorji izpeljali le eno serijo, ki pa je trajala kar uro in 40 minut. Zmagala je Norvežanka Anna Odine Ström, najboljša Slovenka je bila Ema Klinec na petem mestu.

icon-expand Ema Klinec je na zeleno luč čakala kar 20 minut. FOTO: AP Spremenljive vetrovne razmere in nedorečena žirija, ki je prvo serijo vlekla v nedogled, brez da bi sporočila, kaj točno se dogaja, so poskrbele za maratonsko generalko pred svetovnim nordijskim prvenstvom v Planici. Rašnov po le eni izpeljani seriji najbolj vesela zapušča Norvežanka Anna Odine Ström, ki je dosegla 98,1 točke. Druga je bila Avstrijka Eva Pinkelnig, ki je zaostala za točko, tretja pa njena rojakinja Julia Mühlbacher (95,7 točke). Ema Klinec je imela pred skokom ogromno težav, saj je morala na zeleno luč čakati kar okoli 20 minut. Na koncu ji je kljub temu uspel zelo dober skok, ki je bil dovolj za solidno peto mesto in lepo popotnico pred domačim svetovnim prvenstvom. Med točke so se uvrstile še štiri Slovenke. Nika Prevc je s sedmim mestom potrdila vse boljšo formo, Maja Vtič je bila 12., komaj 15-letna Ajda Košnjek je z 20. mestom sploh prvič prišla do točk svetovnega pokala, tik za njo pa je končala Katra Komar. Brez točk je ostala le Tinkara Komar, katere skok je bil dovolj za 36. mesto.