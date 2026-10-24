Ema Klinec do skupnega zmagoslavja v poletni sezoni smučarskih skokov

Zmagovalka zadnje tekme poletne sezone je s premiernim slavjem na tekmah te ravni postala Norvežanka Ingvild Midtskogen , ki je v prvi seriji dosegla nov poletni rekord skakalnice v Klingenthalu – 142,5 metra. Na koncu si je pred Niko Prevc na drugem mestu nabrala kar 9,2 točke prednosti, tretja je bila še ena Norvežanka, Eirin Kvandal .

V slovenski vrsti je uspešno nastopila tudi peta Nika Vodan, Taja Bodlaj si je z Emo Klinec razdelila 14. mesto, Maja Kovačič je bila 19., brez finala je ostala Katra Komar na 33. mestu. Tekma v areni Vogtland je pomenila konec posamičnih preizkušenj v ženski poletni VN. Skupna zmagovalka letošnje serije je postala Klinec (363 točk) pred Poljakinjo Anno Twardosz (294) ter Japonko Yuki Ito (278), ki na finalu v Nemčiji ni nastopila. V skupnem seštevku je bilo uvrščenih 62 tekmovalk.