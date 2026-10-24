Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Zimski športi

Ema Klinec do skupnega zmagoslavja v poletni sezoni smučarskih skokov

Klingenthal, 24. 10. 2026 14.11 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Ema Klinec

Slovenska smučarska skakalka Ema Klinec je na finalu poletne sezone v smučarskih skokih v nemškem Klingenthalu potrdila skupno zmago poletja. Klinec je na zadnji tekmi zasedla 14. mesto, kar je bilo dovolj, da je ubranila zmago na poletni veliki nagradi. Najboljša skakalka zadnjih sezon Nika Prevc je bila druga.

Zmagovalka zadnje tekme poletne sezone je s premiernim slavjem na tekmah te ravni postala Norvežanka Ingvild Midtskogen, ki je v prvi seriji dosegla nov poletni rekord skakalnice v Klingenthalu – 142,5 metra. Na koncu si je pred Niko Prevc na drugem mestu nabrala kar 9,2 točke prednosti, tretja je bila še ena Norvežanka, Eirin Kvandal.

Ema Klinec
Ema Klinec
FOTO: Damjan Žibert

V slovenski vrsti je uspešno nastopila tudi peta Nika Vodan, Taja Bodlaj si je z Emo Klinec razdelila 14. mesto, Maja Kovačič je bila 19., brez finala je ostala Katra Komar na 33. mestu. Tekma v areni Vogtland je pomenila konec posamičnih preizkušenj v ženski poletni VN. Skupna zmagovalka letošnje serije je postala Klinec (363 točk) pred Poljakinjo Anno Twardosz (294) ter Japonko Yuki Ito (278), ki na finalu v Nemčiji ni nastopila. V skupnem seštevku je bilo uvrščenih 62 tekmovalk.

Preberi še Vonn pred novo operacijo krepi mišice, vrnitev na tekme ostaja negotova
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
smučarski skoki ema klinec Klingenthal

Vonn pred novo operacijo krepi mišice, vrnitev na tekme ostaja negotova

24ur.com Nika Križnar do prve zmage na poletni veliki nagradi v Courchevelu!
24ur.com Ema Klinec za začetek poletne sezone zmagala v Courchevelu
24ur.com 'Čestitke Emi Klinec, vse druge pa so dolžnice'
24ur.com Dominanca Nike Prevc: poletno sezono sklenila z odmevno zmago
24ur.com Nika Prevc v Lahtiju z rekordom do 21. zmage v karieri
24ur.com Ema Klinec druga, zmaga Althausove
24ur.com Nika Prevc prepričljivo slavila na tekmi v Lake Placidu
Priporoča
  • Kotanyi vrtiljak 1
  • Kotanyi vrtiljak 2
  • Kotanyi vrtiljak 3
  • Kotanyi vrtiljak 4
  • Kotanyi vrtiljak 5
  • Kotanyi vrtiljak 6
  • Kotanyi vrtiljak 7
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Mama jo je zavrnila, ko je bila na dnu. Danes ji je igralka hvaležna
Zakaj nosečnicam pogosto upade spolna želja? Razlog ni vedno v partnerju
Zakaj nosečnicam pogosto upade spolna želja? Razlog ni vedno v partnerju
Starši, ki nevede razvajajo otroke, pogosto delajo teh 5 napak
Starši, ki nevede razvajajo otroke, pogosto delajo teh 5 napak
Nosečnost je skrivala več mesecev, zdaj pa je razkrila, kako ji je to uspelo
Nosečnost je skrivala več mesecev, zdaj pa je razkrila, kako ji je to uspelo
zadovoljna
Portal
Nekoč so ga nosile največje manekenke, zdaj ga je dobila ona: Je Fantasy Bra izgubil svoj prestiž?
Dnevni horoskop: Biki se bodo morali prilagoditi, škorpijone čaka uspeh
Dnevni horoskop: Biki se bodo morali prilagoditi, škorpijone čaka uspeh
10 let se ni obrila in pravi, da moških to sploh ne moti
10 let se ni obrila in pravi, da moških to sploh ne moti
To je jakna, ki jo bomo to jesen videvali povsod
To je jakna, ki jo bomo to jesen videvali povsod
vizita
Portal
Lahko vaša fotografija razkrije vaše dejansko zdravje?
Kdaj kilogrami postanejo zdravstveno tveganje? Odgovor ni tako preprost
Kdaj kilogrami postanejo zdravstveno tveganje? Odgovor ni tako preprost
Enostavna metoda za preverjanje telesne moči
Enostavna metoda za preverjanje telesne moči
Kako se soočiti s psihološkimi stiskami po zdravljenju raka
Kako se soočiti s psihološkimi stiskami po zdravljenju raka
cekin
Portal
Banka mu je pomotoma nakazala več kot 100.000 evrov. Njihova zahvala ga je pustila brez besed
Po plačilu najemnine jim ostane le nekaj sto evrov, drugim pa tisoče
Po plačilu najemnine jim ostane le nekaj sto evrov, drugim pa tisoče
Po 55. letu brez službe? Ena poteza skoraj podvoji možnosti za vrnitev na delo
Po 55. letu brez službe? Ena poteza skoraj podvoji možnosti za vrnitev na delo
Stanovanja so prodajali večkrat, kupci pa ostali brez vsega
Stanovanja so prodajali večkrat, kupci pa ostali brez vsega
moskisvet
Portal
Je brnenje polnilnika normalno ali znak okvare?
Moški po vsem svetu so sanjali o njej, a nihče ni poznal njene boleče skrivnosti
Moški po vsem svetu so sanjali o njej, a nihče ni poznal njene boleče skrivnosti
Od kokaina in kriminala do zaporniškega pekla: pretresljiva izpoved nekdanje hrvaške manekenke
Od kokaina in kriminala do zaporniškega pekla: pretresljiva izpoved nekdanje hrvaške manekenke
Osem ur spanja, pa ste še vedno nenaspani? Telo vam morda pošilja pomembno opozorilo
Osem ur spanja, pa ste še vedno nenaspani? Telo vam morda pošilja pomembno opozorilo
dominvrt
Portal
Tako nastanejo najbolj simpatični okraski za noč čarovnic
Ne čakajte na prvi mraz: tako jeseni zaščitite limonovec
Ne čakajte na prvi mraz: tako jeseni zaščitite limonovec
Kaj storiti, če se netopirji naselijo na vašem podstrešju?
Kaj storiti, če se netopirji naselijo na vašem podstrešju?
Sesalnik ne vleče več kot nekoč? Krivec je pogosto ena stvar, na katero skoraj vsi pozabimo
Sesalnik ne vleče več kot nekoč? Krivec je pogosto ena stvar, na katero skoraj vsi pozabimo
okusno
Portal
Sladko razvajanje med krompirjevimi počitnicami: 5 sladic, ki bodo navdušile otroke
Meso v ponvi spusti veliko tekočine? Verjetno delate to pogosto napako
Meso v ponvi spusti veliko tekočine? Verjetno delate to pogosto napako
Jabolčna pita ali štrudelj ne uspeta vedno enako: katere sorte jabolk so najboljše za peko?
Jabolčna pita ali štrudelj ne uspeta vedno enako: katere sorte jabolk so najboljše za peko?
Za hladne jesenske dni: hranljiva mineštra, ki je na mizi v 40 minutah
Za hladne jesenske dni: hranljiva mineštra, ki je na mizi v 40 minutah
voyo
Portal
Krik
Zaton vitezov
Zaton vitezov
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022