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Zimski športi

'Emino slovo me je šokiralo, v letošnji sezoni bodo v ospredju poleti'

Ljubljana, 11. 11. 2026 15.57 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Novinarska konferenca smučarskih skakalcev in skakalk

V novi sezoni svetovnega pokala smučarskih skakalk bodo znova vse oči uprte v slovensko šampionko in najboljšo skakalo zadnjih zim Niko Prevc. Ta novo sezono že nestrpno pričakuje, saj so se njeni skoki začeli premikati v pravo smer. Po izjemni lanski sezoni, polni uspehov, si tudi letos želi konstantnost.

Ob robu ponedeljkove novinarske konference skakalnih reprezentanc v Ljubljani je 21-letna Nika Prevc v pogovoru z novinarji dejala, da že komaj čaka prve tekme. "Vsi vsako leto komaj čakamo, da se sezona začne. Letos se morda stvari sestavljajo nekoliko pozneje. Verjetno bom na začetku še potrebovala nekaj tekem in skokov, da se popolnoma ujamem. Ampak veseli me, da so se skoki začeli premikati v pravo smer," je dejala najboljša slovenska smučarska skakalka zadnjih sezon.

Prevčeva je v minuli zimi že tretjo sezono zapovrstjo osvojila veliki kristalni globus za skupno zmago v svetovnem pokalu. Lani je slavila na 18 tekmah svetovnega pokala, odlična je bila tudi na olimpijskih igrah v Milanu in Cortini, kjer je na vseh treh tekmah osvojila medaljo, vsako enega leska.

Po sezoni, polni uspehov, bo letos znova zadovoljna predvsem s konstantnimi skoki. "Veliko lažje bi svojo pripravljenost ocenila po prvem vikendu, po Lillehammerju. Za zdaj bi bila zadovoljna s konstantnimi skoki in rezultati. Vseeno verjetno letos največ stavim na polete."

Sezona svetovnega pokala se bo prihodnji konec tedna začela s tekmami v norveškem Lillehammerju. Vrhunci bodo premierna novoletna turneja za ženske, svetovno prvenstvo v švedskem Falunu ter za slovenske skakalke zaključek sezone z domačo tekmo v Planici.

Nika Prevc v novo sezono svetovnega pokala v smučarskih skokih znova vstopa kot ena od glavnih favoritinj za osvojitev velikega kristalnega globusa.
Nika Prevc v novo sezono svetovnega pokala v smučarskih skokih znova vstopa kot ena od glavnih favoritinj za osvojitev velikega kristalnega globusa.
FOTO: Luka Kotnik

Nika pravi, da ji je Lillehammer, tako kot druge nordijske destinacije, všeč, še najbolj pa se v sezoni veseli Planice. O premierni ženski novoletni turneji je dodala: "To bo nova in zanimiva izkušnja. Veseli me, kaj bo prinesla."

Dotaknila se je tudi treningov v zadnjem obdobju in dejala, da so ti "bolj sproščeni in na višji ravni". V zadnjem času je odpravila tudi nekaj pomanjkljivosti v tehniki. Priznala pa je spodrsljaj pri opremi. "V bistvu sem ga nekaj polomila pri naročilu čevljev in sezono začenjam še z drugimi. Vse drugo je v redu," je dejala Prevčeva. Slovenke bodo pred tekmo na Norveškem opravile nekaj trening-skokov na snegu, kar količinsko slovenski šampionki povsem ustreza.

Niko Prevc je šokiralo (nenadno) slovo dolgoletne reprezentančne kolegice Eme Klinec.
Niko Prevc je šokiralo (nenadno) slovo dolgoletne reprezentančne kolegice Eme Klinec.
FOTO: Damjan Žibert

"Pri skakalnih stvareh mi ni treba odkrivati tople vode. Moram se samo dobro umiriti in pripraviti. Imam še nekaj sponzorskih obveznosti in tiste opravke, ki si jih želiš opraviti pred začetkom sezone," je dneve do uvodne tekme nove sezone strnila Nika Prevc. Kot najmočnejše tekmice je letos izpostavila Norvežanke.

V slovenski vrsti pa od letošnje sezone ne bo več Eme Klinec, ki je na novinarski konferenci naznanila konec uspešne športne poti. "Nisem vedela, da je Ema o tem že prej razmišljala. Prišlo je kot strela z jasnega. Upam, da verjame v svojo odločitev. Je izjemna skakalka, veliko je dosegla in želim ji vse dobro tudi v naslednjih stvareh, za katere si bo vzela čas," je Prevc dejala o svoji skakalni kolegici.

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