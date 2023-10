Emo Klinec zanima skupna zmaga sezone

Lansko sezono najboljša slovenska smučarska skakalka Ema Klinec je vso zimo nizala konstantne nastope, za piko na i pa je na prvi tekmi žensk na letalnici v Vikersundu z 226 metri dosegla svetovni rekord. Svetovni pokal skupno je lani končala na tretjem mestu, pred novo zimo pa je 25-letna skakalka poudarila, da jo najbolj zanima kristalni globus.

Priprave na novo sezono je tudi letos začela nekoliko pozneje kot reprezentančne kolegice, ekipi se je pridružila na predzadnji postojanki v Rasnovu, nato pa na finalu poletne sezone v Klingenthalu za slovo od poletja slavila zmago. Vse kaže, da je poleti opravila dobro delo. "Lani sem startala na zelo na podoben način, da sem se nekoliko več osredotočala na to fizično pripravo in izpustila prvi del tekem. Ampak ocenila sem, da bi morda pred zimo potrebovala še kakšno tekmo več, zato sem se letos odločila, da začnem že v Rasnovu. Kar smo dodali v pripravah na novo, so dodatne vaje za zadnjo ložo, ki mi omogočajo, da je koleno še nekoliko bolj stabilno. Za zdaj je v redu in mislim, da smo kar dobro opravili celotne priprave," je za STA dejala Ema Klinec.

icon-expand Ema Klinec, Nika Križnar in Nika Prevc FOTO: FIS Ski Jumping

Po dveh poletnih postojankah je tudi že našla odgovore, kaj bo še treba postoriti pred zimo. "V Romunijo sem odšla predvsem preverit formo in dobit tekmovalni ritem. Prvo mi je zelo dobro uspelo, drugo pa tudi. Kar sem šla tja iskat, sem dobila, zdaj pa si želim le še več takšnih dobrih skokov, tako na treningih kot tekmah," je dodala. Do začetka zime sta še dva meseca, skakalke prve tekme čakajo decembra v Lillehammerju. Prvo ime slovenske vrste v zadnji sezoni je z mislimi tudi že pri zimi, čeprav gre za sezono brez svetovnega prvenstva ali olimpijskih iger, so njeni cilji visoki. "V bistvu so bile zadnje tri sezone res natrpane do zadnjega kotička. Ampak tudi prihajajoča sezona zame ne bo nič manj polna, saj je moj glavni cilj že od nekdaj skupni seštevek. Nekako računam, da bi se še malo lažje dejansko lahko osredotočila na celotno sezono. Da lahko res na vsaki tekmi pokažeš najboljše, da ni tempiranja, načrtovanja forme za velike tekme, kot ga ponavadi skušamo izpeljati. Včasih nam dobro uspe, včasih pa ne. Zagotovo je pa to lepa priložnost za zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala."

Klinčeva meni, da sta pred skakalkami odločilna dva meseca priprav na novo sezono. "Dva zadnja meseca sta, kot trenerji radi rečejo, dvojno pomembna. Treba je res ostati zbran, ampak hkrati tudi sproščen, da nekako normalno, tako kot smo do zdaj, sledimo programu. Drugače pa nas, kolikor mi je uspelo izvedeti, čakajo priprave v Planici, gremo pa tudi na enodnevni trening v Bischofshofen, kjer je večja skakalnica in bo za nas to zelo lepa popestritev za tak čas treningov." Ne le, da Klinčeva bolj uživa na velikih napravah, včasih je treba "presekati", pa je potem nadaljnje delo lažje. "Večje naprave mi ležijo. Zdi sem mi, da je včasih treba malo zamenjati skakalnico, ker se lahko 'zatakneš'. Ene stvari se ti kar spremenijo in 'poklopijo' na drugi skakalnici, dobiš malo drugačne informacije."

icon-expand Ema Klinec FOTO: Damjan Žibert