Kobajašiju druga tekma v Engelbergu, Lanišek sedmi

Druga tekma v Engelbergu je prinesla nastop vseh šestih slovenskih skakalcev, ki pa so se tako kot konkurenti morali spopasti z zelo močnim vetrom v hrbet. Žal je po prvi seriji tekmovanje zaključil Domen Prevc s 108.5 metri in 95,8 točkami na 47. mestu, peterica pa je skočila do novih točk. Timi Zajc je bil s 116.5 metri in 121,8 točkami razočaran na 29. mestu, Lovro Kos je s 121 metri in 126,2 točkami skočil na 26. mesto. Cene Prevc je bil s 126 metri in 130,4 točkami tik pred Petrom Prevcem , ki je skočil 124.5 metrov in zbral 129,0 točk na 21. mestu. Najboljši je bil Anže Lanišek na 10. mestu s 125 metri in 139,4 točkami. Vodil je domačin Killian Peier s 136.5 metri in 152,2 točkami, le dve desetinki je zaostajal Japonec Rjoju Kobajaši s 132.5 metri, tretji je bil Nemec Karl Geiger s 135 metri in 151,4 točkami.

V finalu je Zajc, kot poroča uradna spletna stran SZS, skočil precej dlje, 129.5 metrov, končnih 259,2 točk pa ga je dvignilo vse do 17. mesta. Razočaran je bil Kos s 110.5 metri in 221,2 točkami na končnem 30. mestu, na 114.5 metrih metrih pa je doskočil Peter Prevc, ki je z 232,3 točkami končal na 29. mestu. Cene Prevc je bil s 129.5 metri bolj zadovoljen, 265,9 točk ga je pripeljalo do končnega 13. mesta in nove zelo lepe uvrstitve. S finalom je bil lahko zadovoljen tudi Lanišek, ki je skočil 132 metrov, 279,3 točk pa ga je popeljalo do končnega zelo dobrega 7. mesta. Zmage se je razveselil Kobajaši s 136.5 metri v finalu in s 306,0 točkami pred Geigerjem, ki je skočil 131.5 metrov in je zbral 293,8 točk, tretji je bil Marius Lindvik z 293,5 točkami. To je bila 22. zmaga v karieri za Kobajašija, nekdanjega dobitnika velikega kristalnega globusa (2018/19). "Današnje okoliščine – veter in skoki so zadoščali za mesta, ki smo jih dosegli. Težka tekma, vetrovna, a tako je. Včasih imaš z razmerami srečo, včasih žal ne. Zdaj gremo domov na trening in se pripraviti na novoletno turnejo," je za uradno spletno stran SZS dejal pomočnik glavnega trenerja Gašper Vodan.

Slovenske skakalce v sredo v Planici čaka državno prvenstvo, svetovni pokal pa se bo nadaljeval konec meseca v Oberstdorfu z začetkom novoletne turneje.