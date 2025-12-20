Izjemni Prevc še petič zapovrstjo na najvišji stopnički

Domen Prevc FOTO: Profimedia

Po popolnem koncu tedna v Klingenthalu Domen Prevc nadaljuje s serijo odličnih skokov. V prvi seriji tekme v Engelbergu je skočil 138,5 metra, kar je zadostovalo za tretje mesto. Pred njim sta bila le Japonca Ren Nikaido in vodilni Rjoju Kobajaši. V finalni seriji pa je Prevc dosegel daljavo dneva - telemark je "prilepil" pri 142 metrih in prevzel vodstvo pred Nemcem Felixom Hoffmannom, četrtim po prvi seriji.

Nato sta svoje morala opraviti le še Japonca. Nikaido v finalu ni uspel ponoviti skoka iz prve serije, s 129,5 metra je zasedel tretje mesto. Pred skokom Kobajašija pa jo je organizatorjem zagodel veter. Japonec je po dolgem čakanju vendarle dočakal zeleno luč, pristal pa pri 131 metrih in padel na šesto mesto.

"Seveda je bilo zelo težko. Sem zelo srečen, včeraj sem naredil napako in zato sem bil danes bolj osredotočen. Težko je bilo skakati v teh pogojih. Danes sem se počutil dobro in sem čutil veliko moči. Bilo je zahtevno za vse nas skakalce, ker je veter ves čas spreminjal smer," je v izjavi za organizatorje dejal Prevc.

Anže Lanišek se je po nekoliko slabših nastopih v Klingenthalu znova zavihtel med najboljših deset. S skokoma, dolgima 134 in 131 metrov, je zasedel deveto mesto.

