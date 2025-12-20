Naslovnica
Izjemni Prevc še petič zapovrstjo na najvišji stopnički

Engelberg, 20. 12. 2025 18.18

Avtor:
Ž.Ž.
Domen Prevc

Slovenski smučarski skakalec Domen Prevc je še petič zapored pokoril konkurenco. V Engelbergu je bil po prvi seriji tretji, nato pa v finalu z daljavo dneva, 142 metri, napredoval na najvišjo stopničko. S četrtega mesta je na drugo napredoval Nemec Felix Hoffmann, ki je za Prevcem zaostal za 3,8 točke, tretji pa je bil Japonec Ren Nikaido.

Domen Prevc
Domen Prevc
FOTO: Profimedia

Po popolnem koncu tedna v Klingenthalu Domen Prevc nadaljuje s serijo odličnih skokov. V prvi seriji tekme v Engelbergu je skočil 138,5 metra, kar je zadostovalo za tretje mesto. Pred njim sta bila le Japonca Ren Nikaido in vodilni Rjoju Kobajaši.

V finalni seriji pa je Prevc dosegel daljavo dneva - telemark je "prilepil" pri 142 metrih in prevzel vodstvo pred Nemcem Felixom Hoffmannom, četrtim po prvi seriji.

Rjoju Kobajaši
Rjoju Kobajaši
FOTO: Profimedia

Nato sta svoje morala opraviti le še Japonca. Nikaido v finalu ni uspel ponoviti skoka iz prve serije, s 129,5 metra je zasedel tretje mesto.

Pred skokom Kobajašija pa jo je organizatorjem zagodel veter. Japonec je po dolgem čakanju vendarle dočakal zeleno luč, pristal pa pri 131 metrih in padel na šesto mesto.

Domen Prevc
Domen Prevc
FOTO: Profimedia

"Seveda je bilo zelo težko. Sem zelo srečen, včeraj sem naredil napako in zato sem bil danes bolj osredotočen. Težko je bilo skakati v teh pogojih. Danes sem se počutil dobro in sem čutil veliko moči. Bilo je zahtevno za vse nas skakalce, ker je veter ves čas spreminjal smer," je v izjavi za organizatorje dejal Prevc.

Anže Lanišek
Anže Lanišek
FOTO: Profimedia

Anže Lanišek se je po nekoliko slabših nastopih v Klingenthalu znova zavihtel med najboljših deset. S skokoma, dolgima 134 in 131 metrov, je zasedel deveto mesto.

Timi Zajc
Timi Zajc
FOTO: Profimedia

Timi Zajc je v slabih vetrovnih razmerah, prejel je več kot 30 točk vetrovnega pribitka, pristal pri 122,5 metra. V drugi seriji je imel več sreče z vetrom in vpisal 134 metrov, s 15. mesta po prvi seriji pa je napredoval na 11. mesto.

Na tekmi je nastopil še Rok Oblak, ki pa je bil s 121,5 metra prekratek za finale, zasedel je 40. mesto.

smučarski skoki domen prevc anže lanišek engelberg

Zmaga v Norveško, Miha Dovžan zasedel 43. mesto

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Komentator aligator
20. 12. 2025 18.24
Ta dela polete na vseh tekmah.👍
Odgovori
0 0
NDM
20. 12. 2025 18.13
družina Prevc uspehi so odraz trdega dela in predvsem ponižnosti... vsi otroci so vedeli zakaj so tam delo delo in garanje in ne nič zvezdniškega nastopastava. kot je rekel Cene Domen bo po himni pozabil na danes in bo že z mislimi na jutrišnji tekmi in to je največ, da ne zaspim na eni lovoriki.... in to je imel Pero in ker kri ni voda sta Nika in Domen enaka.... vse dobro . in moj poklon
Odgovori
+4
4 0
Joakim
20. 12. 2025 18.12
Cestitke.
Odgovori
+1
1 0
St. Gallen
20. 12. 2025 18.12
Bravo Prevc.Svicarjem si pokazal, da se lahko tudi oni od tebe nekaj naucijo o preciznosti
Odgovori
+1
1 0
Uporabnik1838526
20. 12. 2025 18.12
Bravo Slovenci
Odgovori
+2
2 0
korcula1
20. 12. 2025 18.09
Odlično Domen, sodniki mu ne smejo dati višje ocene
Odgovori
+5
5 0
smajser1
20. 12. 2025 18.07
Samo 18 za drugi skok prevca...
Odgovori
+5
5 0
MiliVanili65
20. 12. 2025 18.05
Bravo Domen. Škoda,da so ti sestro danes pokradli za zmago🫤
Odgovori
+5
6 1
NDM
20. 12. 2025 18.15
ja res ampak naj bo tako in naj ji to pride v dobro na OI... vse ima svoj prav... imaš pa čisto prav... te zafrustirane sodnike izpustil .. samo daljava in vetrna izravnava....
Odgovori
+3
3 0
Gorje
20. 12. 2025 17.59
Bravo Domen! 💪👋 Ampak tole z Anžetom in Timijem
Odgovori
+1
1 0
emt8000
20. 12. 2025 17.57
Bravo Domen!
Odgovori
+3
3 0
VednoPrav77
20. 12. 2025 17.54
Bravo in čestitke za zmago DOMEN PREVC odličen zadnji skok.Kar naj nadaljuj s tako formo
Odgovori
+6
6 0
bibaleze
