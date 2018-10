Epilog uporabe dopinga za Gregorinovo: dvoletna prepoved

38-letna Gregorinova je bila suspendirana od 4. oktobra 2017. Na olimpijskih igrah 2010 je bila Gregorinova peta v skupinskem startu, lani pa je bila po naknadnih testiranjih pozitivna na rastni hormon. Vse njene izide med 7. februarjem 2010 in 6. februarjem 2012 so ji izbrisali.

Gregorinova, ki ji bosta ostali kolajni s SP 2009 (srebro) in OI 2014 (bron v zasledovanju), se lahko na kazen pritoži v roku 21 dni. Gregorinova oziroma Smučarska zveza Slovenije sta se lani na novico o dopinškem prekršku odzvali z novinarsko konferenco, na kateri je biatlonka prebrala izjavo in dodala, da sprejema začasni suspenz in da bo sodelovala v postopkih, ki bodo sledili.

Opravičila se je tudi vsem, ki jih je s svojim ravnanjem prizadela. Gregorinova jemanja dopinga kategorično ni zanikala v nasprotju z običajno prakso odzivov športnikov v takšnih primerih.