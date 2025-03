Epiloga (norveškega) škandala brez primere (še) ni in ga še lep čas ne bo

Zadnjo odločitev svetovnega prvenstva in zlatega junaka Domna Prevca sta zasenčila kaos s kombinezoni Norvežanov, ki se je odvil pred očmi javnosti. To bo verjetno povzročilo dolgotrajno škodo svetovni zvezi Fis in celotnemu športu. Ozadje škandala je anonimno posnet in distribuiran videoposnetek, ki očitno prikazuje manipulacijo norveških skakalnih oblek.

Avstrija, Slovenija in Poljska so vložile protest in zahtevale diskvalifikacijo Norvežanov zaradi domnevno nepravilnih dresov. Vodstvo norveške ekipe je obtožbe zavrnilo, prav tako kontrolor Fisa. Nadzornik materiala Christian Kathol je pred tekmovanjem sprva pojasnil, da so preverili vse kombinezone in potrdili, da so v skladu s pravili.