Eva Urevc dvajseta v teku na 10 km

Prve tri tekmovalke so bile precej hitrejše od tekmic, največ moči pa je imela 31-letna Američanka Jessie Diggins, ki je še enkrat več dokazala, da na najpomembnejših tekmah iz sebe iztisne še več. Najboljša je bila prav na vseh vmesnih časih, a je bila prednost pred obema Švedinjama sprva še zelo majhna. V zadnjih treh kilometrih pa je Jessie Diggins močno pospešila in ciljno črto prečkala 14 sekund pred Frida Karlsson, še 5,5 sekunde več je zaostala Ebba Andersson. ZDA so z njenim uspehom prišle do prvega tekaškega zlata v individualni preizkušnji v zgodovini.

Za Američanko, ki je na prestolu nasledila Norvežanko Therese Johaug, je to šesta kolajna s SP in druga zlata po Val di Fiemmeju pred desetimi leti. Takrat je skupaj s Kikkan Randall slavila v ekipnem sprintu. To sta tudi edini kolajni z zlatim leskom za ZDA v zgodovini svetovnih prvenstev. Švedinje so v Planici na četrti preizkušnji prvič ostale brez zlata. Karlsson je po skiatlonu osvojila še svoje drugo srebro, skupaj je bila 23-letnica doslej na SP že petkrat druga. Andersson je zlatu iz skiatlona dodala še današnji bron, skupno je to šesta kolajna za 25-letnico. Najboljša slovenska tekmovalka Eva Urevc je hitro začela in bila na prvem vmesnem času osma. Nato je Gorjanka že do polovice malce popustila, zaostanek pa se je nabiral tudi v drugem delu preizkušnje in oddaljevala se je od tihega cilja, da se bori za deseterico.