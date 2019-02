Eva Urevc šesta v finalu v Italiji

Alenka Čebašekin Vesna Fabjanter Miha Šimencso izpadli v četrtfinalu. Šimenc je bil 25., Čebaškova 26., Fabjanova pa 29. Med tekači je zmagal domačin Federico Pellegrino.Anamarija Lampičzaradi bolezni ni startala, Janez Lampič pa je izpadel v kvalifikacijah. "Finala nisem ravno pričakovala, čeprav sem verjela, da lahko dobro odtečem. V zadnjih dneh se počutim zelo dobro. Forma se stopnjuje, vse gre po načrtih. V finalih pa še nimam toliko izkušenj. Med polfinalom in finalom je zelo malo premora in mislim, da je tudi to razlog, da me je malo zmanjkalo. Poizkusila sem prehitevati po zunanji strani, a ni šlo, punce so zelo močne. Treba je najti pravo pozicijo in iz tega napadati. A moram poizkusiti, nimam česa izgubiti, če napadam iz ozadja," je za STApovedala Urevčeva, tekmovalka iz Gorij. Čebaškova je bila v četrti četrtfinalni skupini, Urevčeva in Fabjanova pa v zadnji, peti. Čebaškova je bila zadnja, peta, za najhitrejšo, Nemko Lauro Gimmler, je zaostala 2,13 sekunde. V naslednji skupini je bila zadnja Fabjanova (+7,60), zato pa je najhitrejši čas dosegla Urevčeva. Od vseh skupin je bila hitrejša le prva, v kateri so boljše čase od Urevčeve dosegle le štiri tekmovalke.