Faku zgrešeni strel odnesel stopničke, Fourcade znova šampionsko

Po sredini odpovedi zaradi goste megle so biatlonci danes le dobili priložnost, da se pomerijo na posamični tekmi svetovnega pokala. Na najdaljši razdalji (20 km) je bilo na startni listi kar 111 tekmovalcev, slovenski trener Uroš Velepec je računal na peterico reprezentantov: Klemna Bauerja, Miho Dovžana, Roka Tršana, Mitjo Drinovca in prvega aduta Jakova Faka.

Fak je izvrstno tekel, zgrešil je en strel (na tretji od štirih strelskih postaj), kar pa ga je stalo stopničk. Ko je prišle v cilj, je bil na drugem mestu, hitrejši je bil Nemec Johannes Kühn (brez zgrešenega strela), nato ga je prehitel Avstrijec Simon Eder in Fak je zdrsnil na tretje mesto. Tokrat J. T. Boeja ni bilo med najboljšimi, je bil pa zato na progi še Martin Fourcade, ki je startal šele s številko 87. Francoz je bil najhitrejši na progi (47:09,2), "pokril" je tudi vse tarče in dosegel prvo zmago v sezoni. Drugi je bil Kühn (+4.2), tretji Eder (+19,7), četrti pa Fak (+34,4). Ostali slovenski tekmovalci niso navdušili in so ostali brez točk.