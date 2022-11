Fak: Biatlonu sem posvetil že vsaj 25 let in še vedno sem vsako jutro motiviran

Kot je dejal Jakov Fak, se veseli začetka tekmovalne sezone. "Komaj čakam tekme, da se spravimo v tekmovalni ritem in da vidimo, kaj smo naredili," je povedal tik pred odhodom v Skandinavijo. Meni, da so bile priprave dobre. "Delo je bilo kakovostno, motivacija in realizacija sta bili 100-odstotni in upam, da bo to dovolj za kakovost tudi v svetovnem merilu. To težko napovem, a dobro se počutim na strelišču in v teku, tekme pa bodo pokazale, koliko je to res vredno." Veliko je k sproščenosti prispeval tudi novi trener Ricco Gross. Tudi Fak ima z njim odličen odnos: "Če je cilj skupen, težav ni. Te se lahko pojavijo, če kdo ni na isti valovni dolžini. Pri nas je bilo vzdušje res dobro, treningi so bili narejeni dobro, zdravi smo in mirne duše lahko gremo na Finsko."

"Ricco je bil odličen tekmovalec in ima občutek, kako svoje izkušnje prenesti na tekmovalce. Sprememb je res veliko in upam, da bo to obrodilo sadove in da bodo prinesle tudi napredek," o novem vodilnem članu stroke še razmišlja Fak. Iz slovenskega tabora pa je vse bolj pogosto slišati tudi mnenje, da ima Gross ob bogatem znanju z vsemi svojimi uspehi tudi izjemno avtoriteto, obenem pa v pravem trenutku zna sprostiti in razbremeniti tekmovalce ter dvigniti vzdušje.