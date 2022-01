Fak in Klemenčičeva do točk v Oberhofu, zmagi Rusu in Norvežanki

Vreme na uvodni tekmi olimpijskega leta 2022 v nemškem Oberhofu ni bilo prav nič prijazno do tekmovalcev. Megla, sneg in veter so pospremili prvi sprint za svetovni pokal v novem letu. V težkih razmerah je bilo potrebno imeti tudi nekaj sreče, saj je veter pihal v sunkih. Prvi so s svojo tekmo opravili fantje, nastopilo pa je pet Slovencev.

Startali so Jakov Fak, Klemen Bauer, Miha Dovžan, Lovro Planko in Rok Tršan. V zelo zahtevnih razmerah se je odlično na strelišču znašel Fak, ki je bil eden izmed redkih tekmovalcev z desetimi zadetimi streli. Kljub izvrstnemu nastopu na strelišču pa ni imel svojega najboljšega tekaškega dneva, tako da je pristal na 18. mestu.

"Današnja tekma se je končala z 18. mestom zame. S streljanjem sem zadovoljen, čeprav je bilo zelo težko zadeti. S tekom nisem, ampak trenutno je situacija taka kot je. Trudim se narediti čim več s tem, kar je trenutno na razpolago. Poskušam vsako tekmo iztisniti maksimum iz sebe, a zaenkrat še ne gre tako, kot bi hotel. Morda bo že v nedeljo drugače. Sem pa danes zadovoljen s streljanjem in upam, da bom tako streljal tudi v nedeljo," je v izjavi, ki jo je posredovala Smučarska zveza Slovenije, dejal najboljše uvrščeni slovenski biatlonec.

Le tri sekunde je od novih točk ločilo Klemena Bauerja, ki je zasedel 43. mesto. Bauer je moral trikrat v kazenski krog, enkrat je zgrešil leže in dvakrat stoje, kjer je streljal zelo hitro in morda celo malce preveč tvegano. V težkih razmerah je nov spodbuden nastop uspel mlademu Planku, ki se je znova uvrstil med najboljših 60 in posledično tudi na nedeljsko zasledovano tekmo, bil je 52.

Planko je na žalost moral v dva kazenska kroga po streljanju stoje, leže pa je zadel vse tarče. Povsem enak strelski izkupiček kot Planko je imel tudi Miha Dovžan, ki pa danes tudi ni bil razpoložen tekaško in se je moral zadovoljiti s 64. mestom. Rok Tršan je z zgolj enim zgrešenim strelom stoje zasedel 78. mesto.

Do prve zmage v letu je prišel Rus Aleksandr Loginov, ki je za 6,5 sekunde prehitel Francoza Emiliena Jacquelina. Rus je zgrešil zgolj en strel stoje, medtem ko je moral Francoz v dva kazenska kroga. Na vsakem postanku je zgrešil enkrat. Tretji je bil Norvežan Sturla Holm Laegreid, ki je tudi moral v en kazenski krog in sicer leže.