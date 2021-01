Fak kljub strelski 'ničli' do 17. mesta, zmaga spet Boeju

Izidi, moški, sprint (10 km):

1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 24:43,6 sekunde (0 kazenskih krogov)

2. Sturla Laegreid (Nor) + 12,4 (0)

3. Arnd Peiffer (Nem) 27,9 (0)

4. Erik Lesser (Nem) 30,6 (0)

5. Johannes Dale (Nor) 38,3 (1)

6. Lukas Hofer (Ita) 40,7 (2)

7. Dmitro Pidrušnij (Ukr) 45,5 (1)

8. Quentin Fillon Maillet (Fra) 46,3 (1)

9. Martin Ponsiluoma (Šve) 46,9 (2)

10. Matvej Jelisejev (Rus) 47,5 (0)

...

17. Jakov Fak (Slo) 1:09,9 (0)

37. Miha Dovžan (Slo) 2:02,6 (1)

90. Rok Tršan (Slo) 4:15,3 (2)

97. Alex Cisar (Slo) 4:58,5 (3)

- svetovni pokal, skupno:

1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 582 točk

2. Sturla Holm Laegreid (Nor) 535

3. Johannes Dale (Nor) 474

4. Tarjei Boe (Nor) 451

5. Sebastian Samuelsson (Šve) 426

6. Emilien Jacquelin (Fra) 406

7. Martin Ponsiluoma (Šve) 381

8. Quentin Fillon Maillet (Fra) 373

9. Jakov Fak (Slo) 361

10. Fabien Claude (Fra) 331

...

63. Klemen Bauer (Slo) 17

65. Rok Tršan (Slo) 14

71. Miha Dovžan (Slo) 8