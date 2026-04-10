Zimski športi

Fak potrdil nadaljevanje tekmovalne kariere

Pokljuka, 10. 04. 2026 09.06 pred 37 minutami 2 min branja 5

STA
Jakov Fak

Veteran Jakov Fak kljub sezoni za pozabo v tekmovalnem smislu namerava še naprej vztrajati v biatlonski karavani. Nosilec dveh olimpijskih kolajn, leta 2010 s Hrvaško in leta 2018 s Slovenijo, ki bo 1. avgusta dopolnil 39 let, se posveča pripravam na naslednjo sezono. Fak je bil v minuli sezoni najboljši v Kontiolahtiju, ko je bil na posamični preizkušnji sedmi.

FOTO: Profimedia

Zaradi težav s kolenom in operacije je bil Jakov Fak prisiljen izpustiti nekaj tekem svetovnega pokala. Ni pa želel zamuditi olimpijskih iger in prehitra vrnitev je pustila posledice. V kolenu še čuti bolečino, kar je lahko precej moteče.

"Prizadevam si, da stvari popravim. Delam vaje, da lahko koleno do konca skrčim. Delam vaje za moč, da bo s tem vse prišlo na svoje mesto in ne bo več tega, da bi zaradi bolečin v eni nogo bolj obremenjeval drugo, ki me ni bolela," je povedal za TV Slovenija.

Telo želi pripraviti za nove izzive in zato je veliko v naravi, aktiven, ob tem pa razmišlja, kako naprej. "Kaj lahko še izboljšam pri svojem telesu, da bi naslednjo zimo prišel še bolje pripravljen in bolj konkurenčen. Vedno je tako, če nisi zadovoljen z rezultati, moraš iskati svoje rezerve," je nadaljeval biatlonec.

"Malo je bilo teh svetlih trenutkov preteklo zimo. Zelo hitro sem se po tej artroskopiji poskušal vrniti nazaj za olimpijske igre, kjer spet ni bilo vrhunskih rezultatov. Bili pa so relativno v redu, glede na to, kako malo treninga je bilo pred olimpijskimi igrami," je dejal Fak, ki je letos precej slabše streljal kot lani.

V prejšnji sezoni je bil 91-odstoten, v pretekli pa 84. "Ko nisi zmožen teči tako kot recimo sezono prej, je tudi težje zadevati tarče. Nisi tako sproščen, kot bi lahko bil," je potarnal.

Tretja zaporedna zmaga Los Angelesa za pomemben korak proti končnici

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

mužet
10. 04. 2026 09.42
Daj nehaj molst davkoplačevalski denar in se upokoji
Eksiflajs96
10. 04. 2026 09.40
Molzenje davkoplacevalskega denarja res super da se star fosil spravi nadaljevat s slabimi rezultati medtem ko se morebitnim talentiranim mladincem neda prednosti..
Strokovnjak_1
10. 04. 2026 09.34
Še en o leto več šlepanja na naših plečih
Voly
10. 04. 2026 09.37
Hm, še vedno je najboljši slovenski biatlonec, če ti temu rečeš šlepanje, potem je najbolje, da ukinemo ves slovenski šport, ki nam je prinesel toliko vrhunskih rezultatov v svetu svetovnega športa!
Komentator aligator
10. 04. 2026 09.40
Glava bi,telo pa...
