Fak potrdil nadaljevanje tekmovalne kariere

Zaradi težav s kolenom in operacije je bil Jakov Fak prisiljen izpustiti nekaj tekem svetovnega pokala. Ni pa želel zamuditi olimpijskih iger in prehitra vrnitev je pustila posledice. V kolenu še čuti bolečino, kar je lahko precej moteče.

"Prizadevam si, da stvari popravim. Delam vaje, da lahko koleno do konca skrčim. Delam vaje za moč, da bo s tem vse prišlo na svoje mesto in ne bo več tega, da bi zaradi bolečin v eni nogo bolj obremenjeval drugo, ki me ni bolela," je povedal za TV Slovenija.

Telo želi pripraviti za nove izzive in zato je veliko v naravi, aktiven, ob tem pa razmišlja, kako naprej. "Kaj lahko še izboljšam pri svojem telesu, da bi naslednjo zimo prišel še bolje pripravljen in bolj konkurenčen. Vedno je tako, če nisi zadovoljen z rezultati, moraš iskati svoje rezerve," je nadaljeval biatlonec.

"Malo je bilo teh svetlih trenutkov preteklo zimo. Zelo hitro sem se po tej artroskopiji poskušal vrniti nazaj za olimpijske igre, kjer spet ni bilo vrhunskih rezultatov. Bili pa so relativno v redu, glede na to, kako malo treninga je bilo pred olimpijskimi igrami," je dejal Fak, ki je letos precej slabše streljal kot lani.

V prejšnji sezoni je bil 91-odstoten, v pretekli pa 84. "Ko nisi zmožen teči tako kot recimo sezono prej, je tudi težje zadevati tarče. Nisi tako sproščen, kot bi lahko bil," je potarnal.