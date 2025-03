Fak slavil pred očmi otrok: Dih jemajoče, zelo sem ponosen

Brezhibnemu streljanju je Jakov Fak dodal še hiter tek na progi, kjer intenzivno trenira že več kot dve desetletji. V izjemno slabih pogojih, močnem sneženju, ki se je mešalo z dežjem in presenetilo tekmovalce v uvodu, je slovenski reprezentant pokazal, da si je v svoji karieri nabral neprecenljive izkušnje. "Streljanje je bilo kljub težkim razmeram perfektno, tudi tekaško je bilo zelo dobro. Ponosen sem, da sem zmagal, in mislim, da je to lepa popotnica za celoten vikend," je po zmagi povedal Fak.