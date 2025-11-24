Fak razkril cilj pred sezono: 'Kariero bi rad končal vsaj z eno zmago več od svojih trenerjev'

Slovenski biatlonci v sredo odhajajo na Švedsko, kjer se bo konec tedna začela nova sezona svetovnega pokala z vrhuncem na olimpijskih igrah v Anterselvi. Zelo samozavestno se na prve tekme podajajo tudi slovenski reprezentanti.

Slovenska biatlonska reprezentanca FOTO: SZS icon-expand

Slovensko ekipo A letos sestavljajo Jakov Fak, Miha Dovžan, Lovro Planko, Anton Vidmar, Matic Repnik, Anamarija Lampič, Polona Klemenčič in Lena Repinc. V biatlonskem taboru pa so se odločili za vnovično oblikovanje reprezentance B in že na prvi tekmi se bo iz te ženskemu delu ekipe priključila Živa Klemenčič, v moški pa bo Repnika po dobrih predstavah na treningih in preglednih tekmah zamenjal Matic Bradeško. Peterica nastopajočih v moški konkurenci in četverica v ženski je slovenska kvota v svetovnem pokalu. Želja vodstva reprezentance po lanski uspešni sezoni in stopničkah Faka in Lampičeve so sicer nove uvrstitve na zmagovalni oder, poglavitni pa so cilji v pokalu narodov, kjer si z obema ekipama želi med deseterico najboljših v pokalu narodov.

Biatlonska slovenska reprezentanca FOTO: Damjan Žibert icon-expand

"Na ta način bi obdržali svoje kvote," je izjavil vodja panoge biatlon pri Smučarski zvezi Slovenije Tomas Globočnik. Glavna tekma bodo olimpijske igre, kjer slovenska kvota ostaja nespremenjena, potniki na igre pa bodo znani po tekmah v nemškem Ruhpoldingu 18. januarja. "Letos smo bili od pomladi veliko na višini, saj je prizorišče olimpijskih iger v Anterselvi na visoki nadmorski višini. Trening na višini daje boljšo pripravljenost tudi na drugih tekmah. Poleti smo imeli dobre pogoje, tudi lepo vreme, kar smo imeli tudi zdaj na zadnjih pripravah na snegu. Komaj čakam prve tekme," pravi glavni trener Janez Marič.

Jakov Fak FOTO: Damjan Žibert icon-expand

V sezoni 2024/25 se je Fak po desetletju vnovič veselil in to prav na domači Pokljuki. Na koncu je bil v seštevku svetovnega pokala deseti. "Po lanskih dosežkih sem seveda optimističen. Zelo dobro sem tudi treniral, nisem imel težav, počutim se dobro in komaj čakam, da se tekme začnejo. Že v uvodu bi rad potrdil svojo pozicijo, skupno pa bi bil rad boljši kot lani. Največja pomanjkljivost nazadnje je bil tek in upam, da mi je s treningi v pripravljalnem obdobju uspelo, da sem se približal vodilnim in da bom imel še večjo možnost za stopničke," je pred potjo na sever dejal najuspešnejši slovenski biatlonec. Ta si ob koncu kariere želi še vsaj dve zmagi. "Na lestvici vseh časov ima Ricco Gross eno zmago več od mene. Kariero bi rad končal vsaj z eno zmago več od svojih trenerjev."

Anamarija Lampič FOTO: Profimedia icon-expand

Anamarija Lampič je v lanski sezoni dosegla dve premierni uvrstitvi na stopničke v svetovnem pokalu. "Grem iz sezone v sezono, kot sem si to zadala prvo leto. Imam motivacijo in energijo, z dobrimi izidi pa greš v vsako sezono še rajši. Poletne tekme niso pravi pokazatelj, na treningih pa mi je šlo dobro in lahko rečem le, da rabimo tekme. Prve bodo na sporedu ta konec tedna in vsi čakamo, da se zaženemo v smučino. Jaz se bolje počutim v Srednji Evropi in zato čakam tudi na nadaljevanje v Hochfilznu." "Pripravljali smo se dobro. Na treningih je Anamarija dober pokazatelj, kako gre tek. Dodatna prednost pa je majhna ekipa in trenerji so se nam lahko še malo bolj posvetijo," pa pravi Polona Klemenčič, ki se je na zadnjem SP v Švici prebila na tekmo s skupinskim startom in to želi ponoviti v Anterselvi. Da lahko posega po deseterici, je v preteklosti že dokazala, zdaj se želi tem dosežkom približati.

Lovro Planko FOTO: AP icon-expand