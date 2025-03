Fak s strelsko ničlo do zmage na Pokljuki

Z zmago je Fak navdušil tako gledalce na tribunah, kot tudi vseh tistih 450 delavcev, ki so se od ponedeljka do četrtka noč in dal borili z vremenom, da so v nočnih in dnevnih izmenah po hudih dežnih nalivih uredili tekmovališče za tekmo. Ti so navijali tudi za ostale Slovence. Eno boljših uvrstitev je z 31. mestom dosegel Anton Vidmar, ki je bil z orožjem nenatančen trikrat, Lovro Planko je z enakim izkupičkom končal štiri mesta za njim in prav tako osvojil nove točke v pokalu, na 44. mestu pa je končal Miha Dovžan, ki je zgrešil le eno tarčo.

Izidi, moški, kratka posamična tekma (15 km):

1. Jakov Fak (Slo) 40:52,6 (0)

2. Sturla Holm Laegreid (Nor) + 34,3 (1)

3. Martin Ponsiluoma (Šve) + 44,3 (2)

4. Tommasso Giacomel (Ita) + 51,2 (2)

5. Johannes Dales (Nor) + 1:24,4 (1)

6. Quentin Fillon Maillet (Fra) + 1:29,3 (3)

...

31. Anton Vidmar (Slo) + 4:17,1 (3)

35. Lovro Planko + 4:53,0 (3)

44. Miha Dovžan (Slo) + 5:37,6 (1)