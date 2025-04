Fak sezono sklenil na šestem mestu, konec kariere za brata Boe

Zadnjo tekmo je do polovice obvladoval Francoz Emilien Jacquelin , ki pa je kasneje moral kar trikrat v kazenski krog in nazadoval. V zadnjem krogu so se za zmago spopadli Sebastian Samuelsson , Eric Perrot , zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala Norvežan Sturla Holm Laegreid in njegov mladi rojak Endre Stroemsheim . Preveč oddaljen je bil drugi Francoz na petem mestu Quentin Fillon Maillet .

V skupnem seštevku svetovnega pokala je Fak po današnjem dosežku potrdil 10. mesto, kar je bil tudi eden od ciljev sezone.

"Tekma se je začela kaotično, saj so mi zlomili palico, ki sem jo moral zamenjati trikrat v enem krogu. Že v prvem krogu so me noge zelo bolele, a sem strelsko naredil tako, kot znam. Tekel sem v svojem tempu, tudi ko so me drugi prehitevali. Osredotočen sem bil na dogajanje na strelišču in zelo sem zadovoljen, da sem prišel do rož, končnega šestega mesta in res lepega zaključka sezone," je po tekmi povedal Fak in dodal, da si bo leto zapomnil po pokljuški zmagi.