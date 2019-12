Fak tik pod stopničkami, Boeju pa že 40. zmaga

Johannes Thingnes Boe, branilec lanske skupnem zmage v svetovnem pokalu, je vnovič ustrelil brezhibno in kar za 33 sekund ugnal Rusa Aleksandra Loginova ter za 40 Francoza Emiliena Jacquelina, ki je tekmo začel kot 18., Fak na četrtem mestu je zaostal še sekundo več. O najboljših je tokrat izrazito odločalo strelišče. Fak je tekmo začel na 13. mestu in najprej napredoval na šesto v vodilno skupino, bil po polovici 9., na tretjem streljanju pa se je skupina spredaj dokončno zmanjšala in Fak je bil po treh streljanjih peti, po štirih pa celo tretji.