Fak tudi v Kontiolahtiju blizu zmagovalnega odra

Jakova Fakasta prehitela še Švicar Benjamin Wegerin Erlend Bjøntegaard, sicer pa pri slovenskem tekmovalcu velja izpostaviti, da je odlično odtekel zadnji 3,3 kilometrski krog in pridobival v primerjavi s tekmeci, kakšnih pet ali šest sekund pa je izgubil pri zadnjem strelu, kjer je naredil krajšo pavzo. Do prvih točk v sezoni se je prebil tudiKlemen Bauer, ki je na 10-kilometrski tekmi z dvema streljanjema zgrešil zadnji strel, na koncu pa je bil 24. Rok Tršan in Miha Dovžan sta bila 73. in 81. ter ostala tudi brez sobotne zasledovalne tekme, na katero se uvrsti najboljših 60 tekmovalcev