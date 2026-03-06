Fak v Kontiolahtiju do izida sezone

Perrot je dosegel četrto zmago v sezoni in naredil nov korak k osvojitvi skupnega seštevka svetovnega pokala. Pred Italijanom Tommasom Giacomelom , ki je zaradi bolezni sezono že zaključil, ima 127 točk prednosti, pred Švedom Sebastianom Samuelssonom pa že 227.

Zmage se je veselil mladi Francoz Eric Perrot , srebrn na tej razdalji na olimpijskih igrah v Anterselvi, ki je tokrat za 29,9 sekunde ugnal dobitnika petih olimpijskih odličij Sturlo Holma Laegreida in njegovega rojaka Vetleja Sjaastada Christiansena . Tako kot četrtouvrščeni Italijan Lukas Hofer so vsi zadeli vseh 20 tarč.

Fak je dosegel daleč najboljšo uvrstitev v sezoni. Na olimpijskih igrah je bil najvišje na 14. mestu na zasledovanju, v svetovnem pokalu pa 18. prav tako v zasledovanje v Östersundu.

S 23. mestom je dobro nastopil tudi Anton Vidmar, ki pa je imel ob enem zgrešenem strelu tudi nekaj sreče, saj je za zmagovalcem zaostal kar 4:22 minute. Točko je osvojil tudi Miha Dovžan na 40. mestu, Lovro Planko je bil 41., Matic Repnik pa 94.

V soboto biatlonce ob 15.40 čaka štafetna tekma, dve uri prej bodo dekleta, tudi s Polono Klemenčič, tekmovala v skupinskem startu.