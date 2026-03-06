Naslovnica
Zimski športi

Fak v Kontiolahtiju do izida sezone

Kontiolahti, 06. 03. 2026 19.15 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
STA
Jakov Fak

Biatlonci so v Kontiolahtiju opravili s posamično 20-kilometrsko tekmo za svetovni pokal. Za izid sezone je s sedmim mestom poskrbel Jakov Fak, ki je zadel vseh 20 tarč. Še bolje mu je kazalo po zadnjem streljanju, ko je bil peti.

Eric Perrot
Eric Perrot
FOTO: Profimedia

Zmage se je veselil mladi Francoz Eric Perrot, srebrn na tej razdalji na olimpijskih igrah v Anterselvi, ki je tokrat za 29,9 sekunde ugnal dobitnika petih olimpijskih odličij Sturlo Holma Laegreida in njegovega rojaka Vetleja Sjaastada Christiansena. Tako kot četrtouvrščeni Italijan Lukas Hofer so vsi zadeli vseh 20 tarč.

Perrot je dosegel četrto zmago v sezoni in naredil nov korak k osvojitvi skupnega seštevka svetovnega pokala. Pred Italijanom Tommasom Giacomelom, ki je zaradi bolezni sezono že zaključil, ima 127 točk prednosti, pred Švedom Sebastianom Samuelssonom pa že 227.

Jakov Fak
Jakov Fak
FOTO: Profimedia

Fak je dosegel daleč najboljšo uvrstitev v sezoni. Na olimpijskih igrah je bil najvišje na 14. mestu na zasledovanju, v svetovnem pokalu pa 18. prav tako v zasledovanje v Östersundu.

S 23. mestom je dobro nastopil tudi Anton Vidmar, ki pa je imel ob enem zgrešenem strelu tudi nekaj sreče, saj je za zmagovalcem zaostal kar 4:22 minute. Točko je osvojil tudi Miha Dovžan na 40. mestu, Lovro Planko je bil 41., Matic Repnik pa 94.

V soboto biatlonce ob 15.40 čaka štafetna tekma, dve uri prej bodo dekleta, tudi s Polono Klemenčič, tekmovala v skupinskem startu.

biatlon jakov fak

Mlade slovenske skakalke do naslova svetovnih prvakinj

'Bil sem sto gramov pod potrebno telesno težo za svojo dolžino smuči'

KOMENTARJI3

Feniks77
06. 03. 2026 20.21
bravo fak , čestitke 👏👏👏👏
Odgovori
+1
1 0
Šumsko voče
06. 03. 2026 20.17
Naj se ze odstrani predolgo se ze slepa in odžira nas denar
Odgovori
+1
1 0
Feniks77
06. 03. 2026 20.22
ja maš kerega drugega ki mu lahko parira
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
