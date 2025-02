Fak z le enim zgrešenim strelom odličen šesti, zmaga Francozu Perrotu

Največje razočaranje tekme so bili Norvežani. Najboljša sta bila Endre Stroemsheim in Tarjei Boe na devetem in desetem mestu. Prvi favorit Johannes Thingnes Boe je zgrešil kar pet strelov in osvojil 20. mesto.

Izidi:

- moški, posamično, 20 km:

1. Eric Perrot (Fra) 47:58,1 (1)

2. Tommaso Giacomel (Ita) + 52,4 (1)

3. Quentin Fillon Maillet (Fra) 1:59,5 (3)

4. Olli Hiidensalo (Fin) 2:14,9 (0)

5. Niklas Hartweg (Švi) 2:15,5 (2)

6. Jakov Fak (Slo) 2:18,8 (1)

7. Philipp Horn (Nem) 2:56,0 (2)

8. Michal Krčmar (Češ) 3:02,9 (2)

9. Endre Stroemsheim (Nor) 3:08,2 (1)

10. Tarjei Boe (Nor) 3:18,6 (2)

...

37. Anton Vidmar (Slo) 5:57,5 (2)

38. Miha Dovžan (Slo) 5:59,6 (3)

71. Lovro Planko (Slo) 8:32,2 (6)