Fak za konec 15., naslova za Roeiselandovo in Thingnesa Boeja

Jakov Fak(+1:58,3) je prvo streljanje zapustil kot prvi, na drugem streljanju leže zgrešil enkrat, v stoje pa dvakrat, kar je bilo preveč za uvrstitev v prvo deseterico. Johannes Thingnes Boeje bil na strelišču brezhiben, za 15-kilometrsko razdaljo pa je porabil 38:09,5 minute. S tem je osvojil šesto odličje na tem prvenstvu in dvajseto skupno. Drugo in tretje mesto sta osvojila Francoza Quentin Fillon Maillet(+42,0/3) in Emilien Jacquelin(+55,0/2).

Marte Olsbu Roeiseland je za 12,5-kilometrsko razdaljo potrebovala 39 minut in 14 sekund, dvakrat pa je morala v kazenski krog. Z nedeljsko zmago si je priborila peto zlato v Anterselvi, poleg tega je osvojila še dve bronasti odličji in postala prva biatlonka s sedmimi odličji z enega prvenstva. Drugo mesto je v ženski konkurenci osvojila domačinka Dorothea Wierer(+20,7/3), kar je njena četrta medalja na tem prvenstvu, tretje pa Švedinja Hanna Oeberg(+26,1/3).