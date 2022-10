Fak: Glede na sestavo ekipe sem sicer najstarejši, a ne glede na vse sem še vedno motiviran

Biatlonec Jakov Fak se vneto pripravlja na 13. sezono v slovenskem reprezentančnem dresu. 35-letnik si za prihajajoče tekmovalno obdobje 2022/23 ni postavil določenih ciljev. Fak je dejal, da si želi predvsem zdravja, medtem ko mu motivacije ne manjka in komaj čaka na začetek svetovnega pokala konec novembra.

icon-expand Jakov Fak FOTO: AP

Takrat, med 29. novembrom in 4. decembrom, bo uvod svetovnega pokala gostil finski Kontiolahti. Prav na vzhodu Finske je Jakov Fak spisal enega največjih uspehov v karieri, ko je na tekmi s skupinskim startom pred sedmimi leti in pol postal svetovni prvak. To mu je pred tem uspelo tudi v Ruhpoldingu pred desetimi leti na individualni tekmi na 20 km. Od Kontiolahtija 2015 je medaljo na velikih tekmovanjih osvojil še na olimpijskih igrah v Pyeongchangu, ko je bil na individualni preizkušnji srebrn. Po skupno šestih kolajnah, štirih v slovenskem dresu, že več kot desetletje velja za prvo ime slovenske izbrane vrste. Hkrati kot najizkušenejši član reprezentance skrbi tudi za nasvete mlajšim. Nič drugače ni pred novo sezono na najvišji ravni. V letošnjem pripravljalnem obdobju vse poteka v redu, je dejal na medijskem druženju po predstavitvi reprezentanc pod okriljem Smučarske zveze Slovenije na začetku oktobra v Planici. "Priprave so potekale v redu. Mislim, da je trener zadovoljen z opravljenim delom. Mi smo tudi. Vsi so zelo motivirani, ekipa deluje dobro kot celota. Vlada dobro vzdušje in dobro se dela. Kot tekmovalec imaš dostikrat slabe občutke, ko so intervalni treningi in se ne počutiš najbolje. Vsaj ne tako, kot bi si želel. Ampak to je del procesa, ki ga moraš predelati," je dejal 35-letni biatlonec. Večkrat ga pomirijo predvsem številke, če ga že občutki občasno varajo. "Včasih so tisti neposredni občutki slabi, a nato pride trener s časi ter koliko m/s tečeš in je potem malo bolje," je dodal Fak.

icon-expand Ricco Gross FOTO: AP

V novi sezoni bo celotna reprezentanca, tako moška kot ženska - v njej bo tudi nekdanja tekačica Anamarija Lampič -, vadila pod vodstvom nemškega strokovnjaka in nekdaj odličnega tekmovalca Ricca Grossa. S Fakom sta nekaj časa celo tekmovala skupaj v svetovnem pokalu, preden je zdaj 52-letni Nemec po koncu sezone 2006/07 obesil smuči na klin in se posvetil trenerskemu poslu. Petnajst let kasneje je Fak v zrelih športnih letih, čeprav se z oznako, da je "v letih" ni strinjal. "V letih ne bi rekel, da sem. Glede na sestavo ekipe sem sicer najstarejši, a ne glede na vse sem še vedno motiviran. Ker to rad počnem že od začetka in na to ne gledam kot službo, ampak enostavno se v tem še vidim in najdem," odločno pravi slovenski biatlonec. In čeprav je motiviran ter pripravljen na novo sezono, si ciljev ne postavlja. Razlog je jasen. "Težko si postavim nek določen cilj. Že lani, ko sem si jih postavljal in je bila olimpijska sezona zame zelo pomembna, sem deset dni pred sezono zbolel. To se mi je nato vleklo skozi celotno tekmovalno obdobje, po olimpijskih igrah pa sem dobil še korono in sezone je bilo konec."

icon-expand Jakov Fak FOTO: Damjan Žibert