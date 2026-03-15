Fak zastreljal boj za stopničke na tekmi mešanih parov

Tekma se je začela po slovenskih notah, saj je Jakov Fak po prvem streljanju kot prvi zavil nazaj na progo, v nadaljevanju pa ga je prehitel le Šved Sebastian Samuelsson. Tudi Polona Klemenčič je z eno popravo na strelišču obdržala Slovenijo v igri za zmagovalni oder in Faku predala kot tretja, za Norveško in Švedsko, z devetimi sekundami naskoka pred Češko.

Nato se je v zahtevnih pogojih zalomilo Faku, ki je moral kar trikrat v kazenski krog in slovenska tekmovalca sta zdrsnila na deseto mesto, nato pa lovila priključek. Fak je tri mesta pridobil, Klemenčičeva, ki je morala le enkrat v kazenski krog, pa je ekipo najprej pripeljala do šestega mesta, v končnici pa dve mesti izgubila.

Norveška je vodstvo prevzela po drugi predaji in v drugem delu je najprej Sturla Laegreid poskrbel za odločilno prednost, Karoline Knotten pa jo je do cilja povečala na 1:38 minute pred Švedoma Sebastianom Samuelssonom in Hanno Öberg ter 1:45 pred tretjeuvrščenima Fincema Terom Seppalo in Suvi Minkkinen. Slovenca sta za zmagovalnim odrom zaostala 32 sekund.