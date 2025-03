Fak: Zmaga bo lep spomin na moj zadnji nastop na Pokljuki

Zmaga na četrtkovi kratki posamični tekmi bo pri Faku našla posebno mesto. "V nedeljo bo moj zadnji nastop v svetovnem pokalu na Pokljuki, saj je naslednje leto ni na koledarju. Najprej je treba to sezono seveda zaključiti, potem pa videti za naslednjo, a tudi, če bom šel naprej, je načeloma to moj zadnji nastop na Pokljuki, tako da bo to zame en lep spomin za vedno, pa tudi za vse druge," je novinarjem po tekmi povedal Fak.

Po dolgem stažu v biatlonski karavani tekmovalec razmišlja sproti. "Po koncu sezone se bo treba zbrati, pogledati vse za nazaj, malo analizirati in se potem odločiti. Olimpijska sezona ni enostaven projekt. Ni se enostavno pripraviti na olimpijske igre in sezona bo zahtevala še več kot sezone do zdaj, tako da se bom o tem odločil potem."

V slovenskem taboru seveda upajo, da bo Fak čim prej potrdil tudi sezono z vrhuncem na zimskih olimpijskih igrah 2026 v Italiji in da si bo morda premislil ter kariero tudi potem podaljšal še kakšno zimo. Vnaprej pa je jasno, to Fak poudarja ves čas, da polovičarstva ni in da bo tekmoval le vrhunsko pripravljen z visokimi cilji. Istočasno pa izpostavlja, da bo kariero nadaljeval, dokler bo v športu užival.

Domača tekma za tekmovalce vedno pomeni tudi več medijskih in sponzorskih obveznosti, stik z navijači ... A tudi velika prednost, saj so očeta ob zmagi videli tudi žena in hčerke. "Govoriti o tem, kako si enkrat zmagal na tekmi ali pa ,da to doživijo, je za njih popolnoma drugače. Mislim, da bo to za vse lep spomin. Pogosto mi je težko oditi od doma, a to je del športa in tudi njim bo zdaj to lažje razumeti."

Vsaka zmaga je za Faka neprecenljiva, z zadnjo pokljuško pa si je izpolnil eno od srčnih želja: "Res sem si zelo želel, da bi hčerke enkrat videle, kako zgleda, kadar oči zmaga. Glede na starost bo vsaka to dojela na svoj način, ampak mislim, da jim bo s časom to lep spomin," še pravi junak Pokljuke 2025, znan kot družinski človek, ki večkrat pri svojih uspehih izpostavi ženo, ki v sezoni prevzema glavni del bremena doma.