Fak želi popraviti tekaški del, Lampičeva prostor za napredek vidi v streljanju

Jakov Fak, ki bo poleti dopolnil 38 let, je z 10. mestom v skupnem seštevku dosegel četrto najboljšo uvrstitev v skupnem seštevku svetovnega pokala, prvič po desetletju pa tudi zmago na tekmi najvišje ravni. "Mislim, da je bil odločilni dejavnik zdravje, s katerim letos nisem imel težav," je to pokomentiral dobitnik dveh olimpijskih kolajn. Želi si še tretje. Da bo imel na olimpijskih igrah 2026 v Anterselvi visoke cilje, je opozoril tudi z izjavo o treh letošnjih šestih mestih na SP v Švici. "Nastopi so bili dobri, ne pa odlični. Na SP šteje kolajna. Nastop ima lahko celo kakšno napako, a na koncu je pomembna le uvrstitev. Letos mi je malo zmanjkalo v tekaškem delu, mislim, da to lahko popravim in če temu dodam streljanje, sem lahko na vseh tekmah visoko."

Fak je znan po dobri pripravi, predvsem pa zna na tekmah in med pripravami uspešno unovčiti bogate izkušnje: "Zame je bilo vedno pomembno, da sem osredotočen na analize in spremembe detajlov. Fizično v tej konkurenci nisem bil nikoli superioren. Tudi laboratorijske meritve same ne pripomorejo k uspehu. Bolj pomembni so občutki, obvladovanje emocij, spreminjajočih se pogojev. Treba se je naučiti dobro nastopiti tudi, ko imaš slab dan." In morda mu bo prav v Anterselvi še nekoliko lažje kot drugje, saj se je na tem prizorišču na zmagovalni oder zavihtel štirikrat. Fak si želi tudi v novi sezoni podoživeti občutke z letošnje Pokljuke, ko si je po desetletju spet priboril zmago. "To so eni najlepših občutkov sploh. Tako kot po 90. mestu si tudi ob zmagi povsem izčrpan, a kot bi kdo zamahnil z roko in utrujenost izgine. Enostavno si vesel."

