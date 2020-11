Fak odlično začel biatlonsko sezono, dva Norvežana na vrhu

V posebnem letu, ki ga je zaznamoval novi koronavirus, so pred vsemi reprezentancami številna odprta vprašanja, saj zaradi omejene vadbe vsem manjkajo mednarodne primerjave iz poletnega in jesenskega obdobja. Tudi prva tekma še ne bo razkrila pravega stanja, zato po mnenju glavnega slovenskega trenerja Uroša Velepca tudi prva tekma v primeru uspeha ne bo razlog za evforijo, neuspešen nastop pa prav tako ne pomeni razloga za strah in paniko.

Koledar tekmovanj je močno spremenjen. Mednarodna biatlonska zveza se močno trudi omejiti tekmovanja, zato bodo Kontiolahti, Hochfilzen in Oberhof gostili po dve prireditvi, pred tekmami na Pokljuki se bo karavana ustavila še pri lanskem gostitelju SP v Anterselvi na Južnem Tirolskem. Vsaj do pokljuških tekem bodo prireditve potekale brez gledalcev, odločitev o gledalcih na SP v Sloveniji pa bo padla v prihodnjih dneh.

Bolj kot manjkajoči gledalci pa tekmovalce skrbijo redna testiranja na koronavirus, kar je velika dodatna obremenitev, saj bodo do marca takorekoč živeli v mehurčkih, za katere bo na tekmovanjih poskrbljeno, v vsem vmesnem obdobju pa bodo morali paziti, da se ne okužijo. Vsaj prva tekma kaže, da to ne bo lahko, saj bodo zaradi okužbe konec tedna v Kontiolahtiju manjkali Romuni, Moldavci, Slovaki, del ruske ekipe ... Nedavno je koronavirus obiskal tudi slovensko ekipo.