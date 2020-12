'Biatlonski strel' Faku odnesel uvrstitev pri samem vrhu

Tudi tokrat je glavni trener naše reprezentance, Uroš Velepec, na štart uvrstil četverico Slovencev. Po tem, ko je na prvem šprintu v Hochfilznu Rok Tršan premagal Jakova Faka, tokrat česa podobnega nismo doživeli. Fak je leže, kot piše na uradni spletni strani SZS, svojo nalogo opravil tako, kot smo v tej sezoni že navajeni, brezhibno, stoje pa je žal zgrešil zadnji, 20. strel. Tako je moral v kazenski krog in uvrstitev tik pri samem vrhu je šla po zlu. Med 108 tekmovalci je na koncu z zaostankom minute in 4,5 sekunde zasedel še vedno zelo dobro 11. mesto. Podobno kot Fak je en strel stoje zgrešil Klemen Bauer, a ni bil med najhitrejšimi na progi, tako da je z zaostankom dveh minut in 8,4 sekunde ostal brez točk, na 45. mestu. Tršan je na vsakem postanku zgrešil po en strel, v cilju pa je zaostal 8,3 sekunde za Bauerjem in pristal na končnem 52. mestu. Brez zasledovalne tekme je ostal Miha Dovžan. Že leže je zgrešil dva strela, nato pa še enega in z zaostankom treh minut in 39,4 sekunde je zasedel 90. mesto.

Trojne zmage so se, kot piše na uradni spletni strani SZS, razveselili Norvežani. Mlada Sebastian H. Laegreid in Johannes Dale sta zadela vseh 20 strelov in sta zasedla prvi dve mesti, tretji je bil njun rojak z dvema zgrešenima streloma leže, Johannes T. Bo, ki je zaostal 19,9 sekunde za zmagovalcem in 12 sekund za Dalejem. Četrtouvrščeni Norvežan,Vetle S. Christiansen, je denimo zaostal 42,5 sekunde za zmagovalcem.