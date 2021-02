Fak: Domače SP je posebna naloga, seveda je želja priti do medalje

Triintridesetletni Jakov Fak je velik slovenski up za odmeven dosežek na domačem svetovnem prvenstvu v biatlonu, ki se bo prihodnji teden začelo na Pokljuki. Nekdanji dvakratni svetovni prvak se optimistično odpravlja na domačo tekmo, na kateri si želi čim višje uvrstitve, tudi kolajno, ki se mu je lani s četrtim mestom v Anterselvi izmuznila.

Jakov Fakbi pred pričetkom svetovnega prvenstva na domačem terenu težko pripravil boljšo popotnico, kot jo je. Na zadnji tekmi svetovnega pokala v Anterselvi je po treh letih suše znova stopil na zmagovalne stopničke in dokazal, da še vedno sodi v širši krog favoritov za najvišja mesta, hkrati pa tudi slovi kot eden tistih tekmovalcev, ki pokažejo največ, ko je to najbolj pomembno. "Če pogledam zadnji svetovni pokal, je bila to seveda velika spodbuda. Velik rezultat, ki je pokazal, da lahko po treh sezonah spet pridem v ožji vrh. Seveda pa to ni garancija za dobre uvrstitev na svetovnem prvenstvu. Vmes sem potreboval počitek. Upam, da se bo vse lepo izteklo in da bom na Pokljuki še nekoliko hitrejši v smučini. Na strelišču sem v tej sezoni relativno zanesljiv, imam visoke odstotke pri streljanju. Upam, da bo tako tudi na svetovnem prvenstvu. Želim si, da z vsemi segmenti opravim odlično. To bo dalo osnove za dobre rezultate." Najboljši slovenski tekmovalec upa, da mu letos sreča ne bo obrnila hrbta, kot se je to zgodilo lani, ko je na posamični tekmi le za las zaostal za svojo šesto kolajno na svetovnih prvenstvih. Optimizem je upravičeno večji, saj so bili dosežki v sezoni bistveno boljši kot lani. Priložnosti bo na Rudnem polju veliko, a ritem bo izredno naporen. V devetih tekmovalnih dneh bodo tekmovalke in tekmovalci nastopili na dvanajstih tekmah.

Športnik, ki v slovenskem dresu nastopa že 10 let, zato noče napovedati, v kateri disciplini ima največ možnosti za vrhunski dosežek: "Domače svetovno prvenstvo je že zaradi tega, ker je domače, posebna naloga. Seveda je želja priti do medalje. Kako je realna? Če bi gledali statistično, sem bil v preteklih treh sezonah le enkrat na stopničkah. A je svetovno prvenstvo posebna igra, posebno poglavje v vsaki sezoni, zato verjamem, da lahko dosežem tak uspeh. Ne bi govoril o posameznih disciplinah. Bil bi vesel kolajne v katerikoli. S to miselnostjo bom šel v tekme." Pokljuka je lani za potrebe svetovnega prvenstva pripravila nove proge, letos so sledili novi popravki. In Fak pred SP opozarja prav na proge, saj bo odločala tudi taktika. "Proga je precej zahtevna. Dodani so segmenti, ki otežujejo počitek pri spustih, ki so bili pred tem bolj ravni, sedaj pa imajo več ovinkov, zato bo treba biti bolj previden v pristopu k tekmovanju in pravilno razporejati moči. Lahko pride do velikih izgub časa, če prezgodaj startaš prehitro. Res bo treba pripraviti taktiko in težje segmente izkoristiti v svoj prid."

icon-expand Jakov Fak FOTO: Damjan Žibert

Okužbe s covidom-19 so jo v letošnji sezoni dodobra zagodle slovenski biatlonski reprezentanci, tako v ženski kot moški vrsti, uspešno sta se mu izognila le dva, med drugim tudi Jakov Fak, zato nanj v teh dneh še posebej skrbno pazijo. "Počutim se dobro, zdrav sem, normalno treniram. Zavedam se vloge na domačem svetovnem prvenstvu, kljub temu pa poskušam ostati čim bolj sproščen," je še povedal Fak, ki je priznal, da na sproščenost vpliva tudi dejstvo, da lahko proste ure v dneh pred prvenstvom preživlja v krogu družine v bližnjih Lescah."Lepo je, da se lahko vrnem domov in se vmes posvetim tudi drugim stvarem. Mogoče mi to tudi pomaga, da nisem tako obremenjen. Ko je čas za trening, se lahko osredotočim nanj, vmes pa se lažje sprostim. Na vse to gledam kot na pozitivno dejstvo." Pokljuka je svetovno prvenstvo gostila že leta 2001, tako da bo tudi za naše najizkušenejše reprezentante to prvo svetovno prvenstvo doma."Domače svetovno prvenstvo je drugačno, kot so ostala. Doma se želiš predstaviti v najboljši luči. Obenem je to tudi ogromna priložnost. Če bo kolajna, bo to velika nagrada za vse. To je cilj, ki ga imamo, priložnosti za doseganje pa bo kar nekaj. Vesel sem, da imamo to priložnost. Tudi če nihče drug ne bi verjel, da lahko dosežem uspeh, jaz moram verjeti v to, sicer ne bi nič imelo smisla. Zame so stvari dokaj enostavne,"je zaključil Fak, tudi dobitnik dveh olimpijskih odličij.