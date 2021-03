Fak osmi, Fillon Maillet pa odnesel še drugo zmago

Quentin Fillon Maillet je tako kot sprintersko, dobil tudi zasledovalno biatlonsko tekmo za svetovni pokal v Novem mestu na Češkem. Za osem sekund je Francoz ugnal prvega biatlonca sezone Norvežana Johannesa Thingnesa Boeja, svetovni prvak Francoz Emilien Jacquelin, ki je zgrešil le en strel, je bil tretji.

Zelo dobro je vnovič nastopil Jakov Fak, ki je bil 100-odstoten na prvih treh streljanjih, na zadnjem postanku pa zgrešil tretji strel in osvojil osmo mesto, zaostal je slabo minuto (+57.8). Miha Dovžanje moral v kazenski krog dvakrat in napredoval s 37. na 34. mesto ter še devetič v sezoni osvojil točke svetovnega Pokala, Rok Tršanpa je imel zelo nemirno roko in po osmih kazenskih krogih zdrsnil na 59. mesto.

V končnici tekme je bila za zmago v igri šesterica tekmovalcev, z zadnjem streljanjem pa sta brez napake opravila le Francoza Jacquelin in Fillon Maillet. A Jacquelin ni v najboljši tekaški formi, kar je za drugo mesto izkoristil Boe in utrdil vodstvo v skupnem seštevku pred sklepnimi tekmami prihodnji teden v Östersundu.

Fak je bil vnovič zelo prepričljiv na strelišču, v smučini pa mu manjka delček energije. Tekmo je začel na 10. mestu, a bil po polovici tekme kljub vsem zadetim strelom še vedno deseti. Tudi v končnici se kljub ničli ni boril za mesto na stopničkah. A vnovič se je prebil med deseterico, ki je v tem trenutku očitno njegov domet.