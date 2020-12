Fak po dveh zgrešenih strelih brez vrhunskega rezultata, dober nastop Tršana

"Današnja uvrstitev je precej slabša, kot so bile v Kontiolahtiju, zlasti zaradi slabega streljanja v stoje. Do drugega streljanja je kazalo zelo dobro. Na drugem postanku pa sem imel zelo nestabilne noge, kot da bi mi zmanjkalo energije. Tak občutek je bil v nogah, kot da se ne moreš umiriti. Zgrešil sem dva strela, za zadnjega sem se res boril, da bi ga zadel, a žal nisem dobro izdelal strela in je bil zato zgrešen. Rezultat je tako precej slabši, a tak šport je biatlon. Jutri se želim resetirati in spet zadeti vse strele na zasledovalni tekmi in poizkušati pridobiti čim več mest," je za uradno spletno stran SZS povzel Jakov Fak, ki je iz srca čestital Tršanu za odličen nastop: "Po slabših tekmah v Kontiolahtiju, je bila danes to dobra tekma. Končno mi je uspelo oddelati bolje na progi in na strelišču, a mislim, da to še ni tisti nivo, ki si ga želim. A po vseh težavah zaradi pozitivnih testov, pomanjkanja treninga na snegu, ki ga jaz še kako potrebujem zaradi dobrih občutkov. Mislim, da gre zdaj v pravo smer. Kljub slabšim nastopom nisem obupal, vedel sem, da bo prišel dan, ko bo šlo bolje in danes je bilo tako. Za jutri želim uživati v tekmi, se držati tekmecev, biti sproščen na strelišču, narediti tako kot znam, na koncu pa mislim, da bo dober tudi rezultat."

Zmage se je razveselil Norvežan Johannes Dale, ki je z desetimi zadetimi streli za 17,1 sekund prehitel Francoza Quintena Fillona Mailleta, ki je prav tako zadel vse tarče, tretji je bil z enim zgrešenim strelom še en Francoz, Florent Claude, ki je zaostal 29 sekund za zmagovalcem.