Fak daleč od Pjongčanga 2018

Slovenski tabor z dosežki ne more biti povsem zadovoljen. Vloga kandidata za visoka mesta je vnovič pripadla 34-letnemu Jakovu Faku, ki je pred štirimi leti presenetil prav v tej disciplini in osvojil srebrno kolajno. Do odličja je takrat prišel z brezhibnim streljanjem. V Pekingu pa si je Fak pristreljal tri kazenske minute, kar je bilo preveč za viden dosežek. Končal je na 29. mestu. Miha Dovžan je bil brezhiben na prvih treh streljanjih, nato pa zgrešil dva strela in bil 38. Debitant na igrah Lovro Planko je zasedel 46. mesto, Rok Tršan pa 54.

"Hotel sem štartati malo bolj rezervirano. Najbolj sem razočaran, ker sem bil preveč napet. Ne bi smel zgrešiti na vseh treh postankih. Tekaško se 'matram' že celo sezono, nimam dovolj hitrosti in to je bil zelo težek nastop." je bil po nastopu razočaran Fak.

Biatlonce zdaj čakata dva dneva premora, nato pa se program nadaljuje s sprintoma.

Izidi, moški, 20 km:

1. Quentin Fillon Maillet (Fra) 48:47,4 (2)

2. Anton Smolski (Blr) + 14,8 (0)

3. Johannes Thingnes Boe (Nor) 31,1 (2)

4. Maksim Cvetkov (ROC) 34,9 (1)

5. Scott Gow (Kan) 1:05,6 (1)

...

29. Jakov Fak (Slo) 4:00,6 (3)

38. Miha Dovžan (Slo) 4:52,0 (2)

46. Lovro Planko (Slo) 5:40,5 (4)

54. Rok Tršan (Slo) 6:27,3 (1)