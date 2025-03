Federica Brignone na pragu malega kristalnega globusa

Na zahtevni progi z ogromnimi razlikami po prvi vožnji vodi Lara Gut-Behrami, na drugem mestu pa je slabe pol sekunde za njo zaostala Federica Brignone. Če bo 34-letna Italijanka osvojila vsaj 13. mesto, bo izmaknila mali kristalni globus Alice Robinson, ki je v prvi vožnji odstopila in ciljno črto prečkala v solzah. Sara Hector je tretja (+0,68).

Neja Dvornik je zaostala 2,65 sekunde in je po prvi vožnji osma, Ana Bucik Jogan pa je za vodilno zaostala za 5,40 sekunde in prišla na 19. mesto. Spreminjajoča se podlaga, zahtevna strmina ter težka, aritmična postavitev, ki je imela številne pasti, je povzročala velike preglavice tekmovalkam. Od 28 nastopajočih jih pet ni končalo v cilju, tri so bile diskvalificirane, potem ko so nepravilno prevozile progo.