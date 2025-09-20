Federica Brignone v bitki s časom za domače olimpijske igre

Federica Brignone je v prejšnji sezoni prevladovala v svetovnem pokalu, po desetih posamičnih zmagah je osvojila tudi skupni seštevek. Na svetovnem prvenstvu v Saalbachu je osvojila naslov svetovne prvakinje v veleslalomu. Po koncu tekmovanj najvišje ravni je aprila na italijanskem državnem prvenstvu grdo padla in se hudo poškodovala, v bolnišnico so jo odpeljali z dvojnim zlomom golenice in mečnice v levi nogi ter strgano sprednjo križno vezjo v levem kolenu.

Zadnjo operacijo kolena je prestala julija, zdaj pa upa, da bo tudi v bitki s časom za nastop na domačih olimpijskih igrah v Cortini in Milanu čez manj kot pol leta na zmagovalnem odru. "Verjamem, da je še vedno mogoče. Dala bom vse od sebe, res se močno trudim, rada bi smučala še v tej zimi. Vsak dan sem malo bližje. Verjamem, da je še vedno mogoče. Tesno bo, a je tudi dober izziv," je sporočila navijačem v video zapisu, ki ga je objavila krovna mednarodna smučarska zveza Fis na družbenih omrežjih.

V bogati karieri je osvojila že vse, kar je mogoče v alpskem smučanju, manjka ji le olimpijska zlata medalja. Ima dva brona in eno srebro. Do iger v njenem domačem okolju je še 139 dni, začele se bodo 6. februarja 2026.