Federica Brignone v Crans Montani do skupnega vodstva, Maruši Ferk izid sezone

Federica Brignoneje v življenjski formi in izvrstna v kombinaciji. Dobila je še četrto kombinacijsko tekmo po vrsti. Devetindvajsetletnica pa je v tej sezoni zmagala na veleslalomih v Courchevelu in Sestrieru, dobila je tudi superveleslalom v Roza Hutorju. Brignonejeva si je pot do nove zmage tlakovala z odlično odpeljanim kombinacijskim superveleslalomom, ko si je pred slalomom priborila 58 stotink sekunde naskoka pred SlovakinjoPetro Vlhovo. Italijanki, ki je finalni del tekme odprla kot prva, se je v enakem slogu z najhitrejšim časom finala posrečil še slalom. V Crans Montani je tako še četrtič dobila kombinacijsko tekmo, tretjič po vrsti. Zato pa je na slalomski progi odpovedala Vlhova, sicer slalomska specialistka. Nastop na krajših slalomskih smučeh se ji povsem ponesrečil, pripetila se ji je klasična napaka, povozila je količek, kar pomeni, da je ostala brez uvrstitve. Brignonejeva je z zmago prevzela vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala s skupno 1298 točkami. Z mesta vodilne se je morala posloviti Američanka Mikaela Shiffrin, ki se je po smrti očeta odločila za tekmovalni premor in vse bolj kaže, da bo izpustila sklepni del letošnje sezone svetovnega pokala ter s tem predala tudi boj za krono zime, veliki kristalni globus. Zaostanek Shiffrinove na drugem mestu seštevka po novem znaša 73 točk. Prvič v tej sezoni sta bili na startu preizkušnje v hitrih disciplinah v svetovnem pokalu dve slovenski predstavnici.