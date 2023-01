Feller z najboljšim izhodiščem pred finalom

S številko 1 se je na progo podal Manuel Feller , glavno avstrijsko orožje za uspeh na tekmi in izkoristil najboljšo startno številko. Z zmernim napadom, natančno odpeljanimi najbolj zahtevnimi deli proge, je vrgel rokavico tekmecem. Čas 52.18 je bil nedosegljiv za vse, ki so za njim nastopili, še najbolj pa se mu je približal Norvežan Lucas Braathen . Zgolj 31 stotink zaostanka je napoved, da lahko še računa na uspeh na slalomski preizkušnji, priložnost za zmago v finalni vožnji pa se ponuja še Nemcu Linusu Strasserju . 30-letniku, ki je ravno na Ganslernu naredil prve smučarske korake.

Kitzbühel je danes v znamenju sklepnega dejanja 89. pokala Hahnenkamm. Na sporedu je eden najzahtevnejših slalomov sezone, prireditelji pa so znova pripravili neverjetno ledeno progo. Na Ganslernu so zato še v jutranjih urah odpovedali t. i. medijski ogled proge. Vse v želji, da se kdo od predstavnikov sedme sile ne bi poškodoval.

V boj za zmago bi se lahko vmešal tudi Francoz Clement Noel, zmagovalec kitzbühelskega slaloma iz leta 2019, ko je skozi celotno tekmovalno leto blestel v najbolj tehnični disciplini.

Hadalin brez finala

Štefan Hadalin, eden dveh Slovenec na startu, se na Ganslernu ni najbolje znašel. Iz merjenja v merjenje vmesnega rezultata je povečeval zaostanek za vodilnim, ob prečkanju ciljne črte pa je njegov zaostanek za Fellerjem znašal 2 sekundi in 7 desetink. To je zadostovalo za 24. mesto, a začelo se je trepetanje za nastop v finalni vožnji. Do konca prvega teka je zaostal še za nekaterimi posamezniki z višjo startno številko in ostal brez drugega nastopa. Kot še nekateri slalomski specialisti (Alexis Pinturault, Marco Schwarz). Drugi Slovenec na startu Tijan Marovt je odstopil.