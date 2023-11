Feller prvi zmagovalec Gurgla, Slovenca ostala pred vrati finala

Manuel Feller je z veliko prednostjo vodil že po prvi vožnji slaloma. Francoz Clement Noel je po prvi vožnji na drugem mestu zaostajal 94 stotink sekunde, zaostanek domačina iz dežele Ötzija na Tirolskem Fabia Gstreina na tretjem mestu pa je znašal 99 stotink sekunde.

A so se v finalu spremenile razmere, Noel in Gstrein sta zdrsnila navzdol po rezultatski lestvici. Trojno zmago so slavili domači slalomisti. Avstrijec Marco Schwarz je osvojil drugo mesto (+0,23), tretji je bil Michael Matt (+1,05). Schwarz je bil po prvi vožnji peti, Matt 17.

Nastopila sta oba slovenska slalomista Štefan Hadalin in Tijan Marovt, ki pa sta uvodno tekmo moške sezone začela s slabim startnim izhodiščem. Hadalin in Marovt sta uspešno odpeljala prvo vožnjo od cilja do starta, vendar pa se v zahtevnih razmerah na že zdelani progi nista uvrstila v finale.