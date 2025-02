Fenomenalna Nika Prevc zdržala pritisk in postala svetovna prvakinja

Ema Klinec je s skokom 93 metrov zasedla deveto mesto, Tina Erzar je bila 28. (88 m), Katra Komar pa 33. (90 m).

"Včeraj sem se umaknila in sem se nehala obremenjevati s stvarmi, ki so še manjkale. Danes sem enostavno šla skakat in to je bilo to. Oba današnja skoka sta bila zelo podobna, razlika je le v zaletiščih in ostalih dejavnikih," je po kvalifikacijah za Smučarsko zvezo Slovenije dejala Prevc.

Poleg skakalk bodo na SP danes aktivni tudi kombinatorci. Čaka jih mešana ekipna tekma s skokom na srednji skakalnici in tekaško preizkušnjo z 2 X 5 km in 2 x 2,5 km.