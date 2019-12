Feuz s številko 9 do devete smukaške zmage, Slovenci brez točk

Švicarski as je skupno na smukih zbral že 30 uvrstitev na oder za zmagovalce. S tem dosežkom je osmi najboljši smukač na večni lestvici svetovnega pokala alpskih smučarjev. Na vrhu sta sloviti Avstrijec Franz Klammer in Švicar Peter Müller z 41 smukaškimi uvrstitvami na zmagovalni oder. Lani je Feuzu na zmagovalnem odru delal družbo rojak Mauro Caviezel. Tokrat pa ni bilo dvojne švicarske zmage.

Feuzu, ki je februarja 2017 v St. Moritzu osvojil naslov svetovnega prvaka v smuku, je na skrajšani progi Ptic roparic uspela popolna oziroma kar sanjska vožnja. Z brezhibnim nastopom je za velikih 41 stotink sekunde izboljšal dosežek Avstrijca Vincenta Kriechmayrja. In pri takšni razliki je ostalo do konca. V nadaljevanju je prišlo le do delitve drugega mesta. Isti čas kot Kriechmayr je vpisal tudi Francoz Johan Clarey, četrto mesto pa je pripadlo Avstrijcu Hannesu Reicheltu, ki se je na progi zadržal le dve stotinki sekunde dlje (+0,43). Feuz, ki je osvojil zadnja dva smukaška globusa (2018, 2019), je bil na zmagovalnem odru na kar dvanajstih od zadnjih 14 smukov, v časovnem obdobju od lanskega januarja.

Slovenci brez točk

Slovencev ni bilo med dobitniki točk. Od slovenskega kvarteta je bil najhitrejši Klemen Kosi (+1,60) na 35. mestu. Trideseterico je zgrešil za 14 stotink sekunde. Prvi slovenski nastop je bil pri startni številki 31. Nosil jo je Martin Čater (+1,87; 43.), ki pa svoje jubilejne 80. tekme v svetovnem pokalu ni zabelil s premiernimi smukaškimi točkami v Beaver Creeku.

Miha Hrobat(+1,90), ki je v petek navdušil s 16. mestom na superveleslalomu, je tokrat pristal zunaj dobitnikov točk na 44. mestu. TudiBoštjan Kline (+2,34; 52.) je bil prepočasen za prve smukaške točke v sezoni.

"Ne morem biti zadovoljen. Izgubljena priložnost, nismo se prilagodili razmeram. Tekma je bila zaradi nekaj vetra in difuzne svetlobe zelo zahtevna," je o današnji tekmi povedal trener slovenskih smučev Peter Pen.

"Fantje so skozi celotno kanadsko-ameriško turnejo sicer dobro trenirali in predvsem na treningih kazali, da so v stiku s širšim vrhom. Žal tega niso prikazali na tekmah,"je še dodal Pen. Člani slovenske ekipe v hitrih disciplinah se bodo vrnili v Evropo.