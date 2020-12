Filip Flisar: Hvala vsem!

Zanj je posijalo sonce, situacija je bila iz tedna v teden boljša, poškodba se je počasi začela celiti, prepričan je bil, da bo na začetek novega tekmovalnega leta zelo solidno pripravljen. Potem pa se je začela zmeda na koledarju tekem, sledila je odpoved svetovnega prvenstva na Kitajskem – vsaka od stvari, na katere ni imel vpliva, ga je pri 33 letih priganjala k tehtnemu razmisleku, ali naj še vztraja ali je čas za nove projekte. Zaradi preprostosti na eni strani in zvrhane mere pozitivne energije mu ponudb za ustvarjanje ne manjka. " Že po koncu lanske sezone sem o tem razmišljal, potem sem nekako upal na svetovno prvenstvo ... Ni se zgodilo, rekel sem, da je dosti čakanja. Zaključujem športno pot in se podajam novim projektom naproti, " je ob slovesu povedal Flisar.

Ko se je meseca marca, v času popolnega zaprtja, Filip Flisar skušal resneje lotiti priprav na novo sezono svetovnega pokala, mu jo je zagodla poškodba. Neprijetnosti mu ni uspelo odpraviti, saj je bil takrat obisk katere izmed fizioterapij misija nemogoče. To je pomenilo treninge po prilagojenem programu, ki so bili daleč od takšnih, kot bi si jih želel. Želeni odmerek adrenalina je našel na gorskem kolesu, a je imel ves čas v mislih zimske treninge.

Tudi opremljevalci in podporniki ga izjemno cenijo. Ostal bo povezan s športom, a pretirano na glas o projektih še ne želi govoriti. Želi si le, da bi mu zdravje služilo, saj je to predpogoj za to, da bi mu lahko uspelo uresničiti zastavljene poslovne cilje.